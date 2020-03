В США отслеживают геолокацию смартфонов для изучения распространения COVID-19

Похоже, отслеживание местоположения телефона для понимания масштабов распространения коронавируса COVID-19 и применения соответствующих карантинных мер становится всё более распространённым явлением, и США попадает в список стран, которые готовы прибегнуть к такому способу контроля санэпидемилогической обстановки. К такому выводу приходит Wall Street Journal, опираясь на данные осведомлённых источников.

NEW this morning: In the U.S., federal, state and local government officials have begun to get data from millions of American cell phones to combat the coronavirus pandemic — tracking crowds and movement, and how those things impact infection rates.https://t.co/jHbCoaLWpX

— Byron Tau (@ByronTau) March 28, 2020