В США отслеживают геолокацию смартфонов для изучения распространения COVID-19

Похоже, отслеживание местоположения телефона для понимания масштабов распространения коронавируса COVID-19 и применения соответствующих карантинных мер становится всё более распространённым явлением, и США попадает в список стран, которые готовы прибегнуть к такому способу контроля санэпидемилогической обстановки. К такому выводу приходит Wall Street Journal, опираясь на данные осведомлённых источников.

NEW this morning: In the U.S., federal, state and local government officials have begun to get data from millions of American cell phones to combat the coronavirus pandemic — tracking crowds and movement, and how those things impact infection rates.https://t.co/jHbCoaLWpX — Byron Tau (@ByronTau) March 28, 2020

Чиновники и Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ, Centers for Disease Control and Prevention) отслеживают необходимую им информацию с помощью считывания данных геолокации. Федеральные и местные органы власти получают данные о местоположении с мобильных телефонов, чтобы эффективно планировать свои ответные действия. Анонимная информация помогает чиновникам понять, где люди еще продолжают собираться в значительных количествах (и, таким образом, рискуют распространить коронавирус), насколько прилежно они выполняют требования соблюдать домашний карантин, а также насколько сильно вирус повлиял на розничную торговлю.

При этом мобильные операторы такой информацией с властями не делятся.

Издание утверждает, что правительство получает исключительно информацию о местонахождении пользователей, не зная других личных данных, вроде имени или номера телефона. Всего под тотальный контроль попали жители не менее чем 500 городов Соединенных Штатов. Несмотря на обезличенность информации, есть опасения, что по некоторым признакам можно повлиять на конфиденциальность пользователей, и это проблема в плане соблюдения права на приватность.

Издание обратилось к властям за комментарием, но пока ни ЦКЗ, ни Белый дом не ответили на запросы WSJ.

Ранее власти штата Калифорния объявили режим комендантского часа в нескольких округах в середине марта текущего года. Гражданам не разрешается покидать свои дома без крайней необходимости.

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