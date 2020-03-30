В Казахстане вводится отслеживание граждан в условиях пандемии

С начала апреля в Нур-Султане и Алматы власти намерены развернуть систему отслеживания того, как граждане соблюдают обязательный карантин. Сделано это будет с помощью специального приложения. По словам заместителя акима столицы Малики Бектуровой,

«…человек, который находится на обязательном карантине дома, обязан установить приложение Smart Astana, включить настройки по геолокации, Wi-Fi, Bluetooth, отслеживание через приложение «Здоровье». По косвенным признакам мы имеем возможность отслеживать активность человека. При отклонении от точки фиксации дома на более чем 30 метров, через интеграцию в минздрав поступает информация. К человеку поступает видеозвонок для уточнения причин».

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Если телефон казахстанца днем в течение четырех часов пребывает в бездействии, то оператор также будет звонить по видео для уточнения ситуации. Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев рассказал, что на днях выйдет постановление главного санитарного врача об обязательной установке приложения для мониторинга домашнего карантина.

Smart Astana үй карантинінде отырғандарды ұялы телефон арқылы бақылайды — Қазақстан және әлемдегі соңғы жаңалықтар https://t.co/JxMNhprBmT — Хабар 24 (@tvkhabar24) March 30, 2020

«По поручению министра здравоохранения, если человек загрузит мобильное приложение и укажет фактический адрес проживания, то он первым получит доступ к передвижным лабораториям по самотестированию. На этой неделе мы запускаем такие мобильные пункты тестирования на коронавирус в Нур-Султане и Алматы», – отметил Абишев.

По данным Informburo.kz, функционал приложения планируют расширить, чтобы человек без подозрения на коронавирус тоже мог использовать приложение и «тем самым демонстрировать акимату и Минздраву свою социальную ответственность» — за это казахстанец будет получать какое-то поощрение.

Полиция Алматы, между тем, собирается применить свои методы для контроля за соблюдением карантина. Правоохранители используют камеры «Сергек», чтобы отслеживать нарушителей усиленного режима карантина в Алматы. Об этом журналистам рассказал глава департамента алматинской полиции Канат Таймерденов.

«Если нарушение имеется, например, по видеокамерам будем отслеживать, чтобы завтра могли в суде доказать, что он нарушил режим карантина», — заявил Таймерденов.

По сообщению «Vласти», режим усиленного карантина введен в Алматы с 28 марта, жителям разрешено выходить из дома в близлежащий магазин, аптеку или на работу.

Камеры системы «Сергек» распознают нарушения правил дорожного движения, например, превышение скорости, проезд на красный свет и несоблюдение требований знаков. В Алматы система заработала с начала 2020 года, более двух тысяч камер работают на 400 перекрестках города. По сообщению компании «Көркем-Телеком», разрабатывающей «Сергек», камеры также устанавливают возле школ, во дворах домов, возле торговых центров и вокзалов. «Сергек» также установлены в столице Казахстана, Усть-Каменогорске, Атырау и Шымкенте.

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