Китай разрабатывает на замену TCP/IP протокол, который деанонимизирует пользователей

Министерство промышленности и информационных технологий Китая, компания Huawei и китайские операторы China Unicom и China Telecom совместно предложили внести изменения в современное состояние интернета. Как сообщила газета Financial Times, Международному союзу электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) поступило предложение заменить протокол TCP/IP на новый — New IP.

По мнению разработчиков, New IP «лучше соответствует современному состоянию интернета» и представлениям о его развитии, чем стек TCP/IP, разработанный почти полвека назад. В частности, адреса New IP позволят устройствам в разных сетях напрямую взаимодействовать между собой, что должно повысить скорость и надежность, полнее удовлетворяя потребности таких растущих направлений как самоуправляемые автомобили и интернет вещей.

Как сообщает CNews, в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch), позволяющий блокировать все данные, поступающие из сети на определенный адрес или с него в сеть. Делать это можно будет в любой момент времени, и это означает, что регуляторы интернета смогут не только моментально отключать неугодные ресурсы, но и блокировать доступ к интернету конкретных людей, в буквальном смысле вычисляя их по IP-адресу.

По мнению источников Financial Times, переход на New IP также может потребовать авторизации и аутентификации как новых интернет-адресов, так и людей, связанных с ними.

Другими словами, New IP подразумевает полное отсутствие анонимности и приватности в интернете и напоминает глобальную версию «Великого китайского файервола», блокирующего жителям КНР доступ ко многим международным ресурсам.

ITU рассмотрит предложение КНР по стандартизации New IP в рамках конференции, проведение которой предварительно назначено на ноябрь 2020 г., если в планы не вмешается распространение коронавируса. Существует вероятность, что большинство участников конференции проголосуют против стандартизации китайского протокола, и в этом случае обсуждением вопроса вне конференции займутся другие представители всех стран-членов ITU, количество которых на момент публикации материала превышало 190.

New IP уже встретил неодобрение одного из участников голландской делегации. По его мнению, своему успеху современный интернет обязан именно своей «открытой природе», базирующейся на TCP/IP.

По словам представителя Huawei, новая технология «открыта для ученых и инженеров по всему миру» и предназначена исключительно для удовлетворения технических требований меняющейся цифровой сферы, а не для обеспечения контроля.

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