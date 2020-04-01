ФНС получила доступ к информации об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК.

Норма будет действовать в отношении всех персонифицированных электронных кошельков – и с полной, и с упрощённой идентификацией держателя.

С 1 апреля ФНС будет получать от банков информацию об открытии и закрытии электронных кошельков. По запросу ведомство также сможет узнать об операциях по счетам, которые к этим кошелькам привязаныhttps://t.co/PnxQq5OowI — Стартапы и бизнес (@vcru) April 1, 2020

Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента. Прямого доступа к этим сведениям ведомство не имеет.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Во-вторых, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма, сообщил ранее РБК и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для усиления контроля над ними законодатели в прошлом году запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки.

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