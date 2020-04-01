Депутаты приняли закон о продаже безрецептурных лекарств онлайн

Госдума приняла законопроект, который разрешает аптекам продавать безрецептурные препараты через интернет. Кроме того, «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» продавать дистанционно можно и лекарства по рецепту.

«Правила продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС дистанционным способом предлагается закрепить за правительством», — пояснили народные избранники журналистам.

Как сказано в тексте документа, наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также лекарства с долей этилового спирта более 25% продавать дистанционно по-прежнему нельзя.

Также в законопроекте указано, что дистанционная продажа лекарств по рецепту — временная. Положение, которое дает правительству возможность установить правила продажи таких препаратов через интернет, действует до 31 декабря 2020 года.

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