РосКомСвобода запускает интерактивную карту нарушений цифровых прав в условиях пандемии

Всем известна история появления крайне опасного для человека коронавируса COVID-2019, вспышку которого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в январе текущего года приравняла к «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». А уже в марте ВОЗ объявила о пандемии данного заболевания.

Для борьбы с вирусом правительства предпринимают разные меры, в том числе используя интернет-технологии. Среди них – слежение за зараженными или нарушившими карантин людьми – распознавание лиц, беспилотные устройства, отслеживание мобильного трафика и геолокации пользователей и много других способов вмешательства в личную жизнь людей.

Поэтому мы начали мониторинг ограничений цифровых прав и свобод граждан, связанных с глобальной пандемией 2020 года.

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Мы запускаем интерактивную карту, на которой будут отображаться страны и случаи нарушения цифровых прав граждан – введение слежки, цензуры, контроля за коммуникациями и т.д.

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Авторы проекта Pandemic Big Brother ставят целью не только зафиксировать все факты усиления государственного вмешательства в права граждан во время режимов чрезвычайных ситуаций и карантина по всему миру, но и выявить случаи злоупотреблений после окончания эпидемии.

На интерактивной карте в реальном времени отображаются отметки ранжирования (какие виды ограничений прав выявлены), а также ссылки на источники на национальных языках. На текущий момент карта доступна на русском, английском и немецком языках.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации, факты ограничения прав и свобод граждан зафиксированы не только в России и Китае, но также в Израиле, Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Иране, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее и в других странах.

Многие правительства используют массовое наблюдение за людьми, с помощью городских камер наблюдения и устройств видеофиксации, расположенных в жилых домах, транспорте и других местах для того, чтобы выявлять тех, кто нарушает карантин. Также официально разрешается отслеживание передвижения граждан, с помощью сетей мобильной связи, GPS в автомобилях, фиксирование локализации транзакций по картам и счетам. Государственные службы и ведомства получают безграничный доступ практически ко всему объему персональных данных людей.

Декларируется, что ограничения эти временные и будут оперативно сняты после того, как кризис минует. Однако у правозащитников есть объективные сомнения на этот счет.

Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы: «Правительства многих стран вводят различные технологические элементы слежки, контроля за коммуникациями, цензуры публикаций и тому подобное, оправдывая свои действия борьбой с коронавирусом. Тем самым создаются предпосылки нарушения наших прав на частную жизнь, свободу слова, тайну связи. Зачастую эти меры носят избыточный либо непрозрачный для общественного контроля характер, либо вызывают много вопросов у специалистов по эффективности таких мер с учетом баланса интересов общества и государственного контроля. Но, наверное, самое важное: есть большие риски, что все данные введённые жёсткие меры могут остаться и после пандемии в тех или иных странах. В целях общественного мониторинга данной ситуации и информирования граждан мы и запускаем этот проект. Каждый сможет наглядно увидеть на карте — где и какие методы выбирают правительства по контролю за гражданами в текущий момент пандемии и где они будут свёрнуты, а где продолжат своё функционирование и после снятия режимов карантина и чрезвычайной ситуации. Мы просим пользователей присылать нам информацию, которая нам поможет в рамках данного проекта — будем вместе следить за теми, кто следит за нами».

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Проект представляет собой карту мира с информацией о том, какие интернет-технологии и каким образом применяют государства разных стран под эгидой борьбы с коронавирусом.

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Карта предусматривает следующее ранжирование:

– серая зона – нарушения прав человека при использовании технологий не зафиксированы или нет данных;

– желтая – нарушения возможны, есть предпосылки;

– красная – введены те или иные ограничения;

– зелёная – ограничения сняты;

– бордовая – ограничения не сняты после окончания эпидемии.

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Цели проекта:

• Собрать информацию по всему миру по использованию технологий слежения за людьми и цензуры во время пандемии COVID-19.

• Отследить, где эпидемия прошла, а слежка и любые другие нарушения цифровых прав остались.

• Проанализировать целесообразность введения слежки, помогла или нет.

• Сделать анализ практик массового слежения и ограничений прав человека во время пандемии и чрезвычайных положений и порядок принятия решений о временных ограничениях.

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РосКомСвобода настаивает на недопустимости ограничений (в критических ситуациях) тех или иных прав граждан при отсутствии чёткого регламента и соответствующего законодательства и без обеспечения общественного контроля, прозрачности и безопасности применения для пользователей. В противном случае это может привести к трансформации поведения людей, тотальной слежке, утечкам данных, злоупотреблениям со стороны компаний и государств.

Юристы РосКомСвободы готовы помочь всем, кто пострадал из-за незаконной слежки. Ваши обращения вы можете присылать на адрес [email protected]

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