Путин подписал закон, ужесточающий наказание за недостоверную информацию

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушения режима карантина и распространение недостоверной информации о коронавирусе (99-ФЗ). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Правда, в формулировках закона нет чёткого указания, что действовать он будет лишь в отношении фейков об эпидемиях и других чрезвычайных ситуаций. Более того, на наш взгляд, в новом виде «закон о фейках» может стать универсальным средством давления на организации, которые критически относятся к действиям властей относительно опасных ситуаций.

В частности, в статью 13.15 КоАП РФ вносятся пункты 10.1 и 10.2, согласно которые распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверных сообщений под видом достоверных «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению населения и территорий, приёмах и способах защиты от указанных обстоятельств» — влечёт наложение штрафа на юрлиц от 1 до 3 миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Если же недостоверная общественно значимая информация повлечёт смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, банков, объектов энегретики, промышленности или связи, это будет стоить юрлицам 3-5 млн рублей, также с конфискацией или без таковой предмета административного правонарушения.

Для случаев повторного нарушение вводятся поправки в пункт 11 той же статьи, которые предусматривают штраф 5-10 миллионов рублей.

Как видим, принятые законы имеют слишком неконкретную формулировку, и могут быть использованы против любых СМИ и других организаций как ещё одно средство цензуры, вне зависимости от того, введён ли в стране или регионе режим ЧС, или нет. К примеру, теперь информация о дефиците медицинских масок или подозрении на умалчивание масштабов заражения может для интернет-изданий или правозащитных организаций попасть в разряд табуированной.

Помимо этого президентом подписан закон, который дает правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части. Днём ранее закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.

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