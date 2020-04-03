ФСБ предложила убрать из Сети данные о своей международной деятельности

На официальном портале проектов нормативных актов появился проект указа президента об удалении некоторой информации о деятельности ФСБ. Речь идет о сведениях по задачам и функциям территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках ее руководителей и об итогах мероприятий службы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас перечень данных о деятельности ФСБ, подлежащих размещению в интернете, предусматривает избыточную информацию, либо информацию, открытый доступ к которой не отвечает специфике деятельности службы.

Проект указа призван актуализировать список. Изменения не коснутся сведений о ФСБ, размещение которых в сети по закону обязательно, отмечается в пояснительной записке к документу.

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