За больными коронавирусом москвичами проследят с помощью выданных властями смартфонов

В Москве запустили приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля за больными коронавирусом, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

В Москве запустили приложение «Социальный мониторинг» для слежки за заболевшими коронавирусомhttps://t.co/txeKuURt3D Первым пациентам уже передали смартфоны с предустановленной программой — Медиазона (@mediazzzona) April 3, 2020

В ведомстве уточнили, что приложение предназначается для пациентов, которые лечатся дома. Для отслеживания их местоположения будут использоваться «различные технологии определения геолокации»:

«Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован».

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Руководитель ДИТ Сергей Лысенко заявил, что больным начали выдавать смартфоны с предустановленным приложением. Установка других приложений на телефон заблокирована, а для связи пользователи могут только нажать кнопку SOS, сказал он.

«Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется», — подчеркнул Лысенко.

«Социальный мониторинг» автоматически считывает геолокацию владельца телефона. Приложение не отслеживает все перемещения пользователя, а только проверяет его местонахождение по зарегистрированному адресу, утверждают в мэрии. Дополнительно «Социальный мониторинг» будет периодически запрашивать у владельца фотографию, которая должна подтвердить его местонахождение.

Если заболевший нарушит карантин, приложение сообщит об этом столичному оперативному штабу, пациента госпитализируют.

«Смартфоны городу безвозмездно передали несколько коммерческих компаний, — уточняют власти столицы. — После выписки пациент обязан будет вернуть смартфон».

Ранее в департаменте информационных технологий Москвы отмечали, что приложение не планируют использовать в отношении всех жителей столицы.

Кто-то из пользователей Сети уже выдвигает свои версии того, как можно обмануть этот госгаджет, но большинство всё ещё высказывают беспокойство, что и после окончания карантина слежка не закончится:

Дома оставить телефон и пойти гулять нельзя?) — Алексей Луцвиг (@AlekseiLucvig) April 3, 2020

Сначала- якобы больные, потом-здоровые. Всех под контроль. — Спас Всея Руси (@spasvseyarusi) April 3, 2020

Больше рекламы, больше насилия. Больше тупых смс с незнакомых номеров московского региона. — Symon Gurfinkel (@Finger_56) April 3, 2020

И будить ночью будет чтоб проверить где же человек?) — N из города M (@im_watching_uu) April 3, 2020

Между тем, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что пропускной режим в Москве не будет введен при условии соблюдения гражданами требований самоизоляции. Главой города сегодня был открыт центр телемедицины для больных коронавирусом, из которого врачи будут вести онлайн-консультации с находящимися дома пациентами.

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