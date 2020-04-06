ФАС хочет запретить производителям гаджетов устанавливать софт со скрытыми функциями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет запретить компаниям умалчивать существенную информацию о товаре и использовать программное обеспечение, «необоснованно сокращающее» срок работы устройств. Инициатива ФАС коснется Apple и Samsung, которые раньше обвинялись в намеренном замедлении работы своих смартфонов. ФАС предлагает внести поправки в закон «О защите конкуренции». Разработанный ведомством законопроект размещен на портале нормативных правовых актов, внимание на него обратил РБК.

ФАС предлагает запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.

ФАС предложила запретить производителям смартфонов устанавливать на них программное обеспечение со скрытыми функциями https://t.co/7LegxE9QfF — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) April 6, 2020

Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, по статистике антимонопольных органов, введение в заблуждение является одной из самых массово выявляемых форм недобросовестной конкуренции. Часто производители и продавцы товаров манипулируют выбором потребителя, умалчивая либо неполно или неоднозначно информируя о существенных условиях эксплуатации товара.

Проблема особенно актуальна в отношении электроники и бытовой техники. Эти товары популярны у массовых покупателей, которые не обладают специальными техническими знаниями и в первую очередь руководствуются информацией от производителя.

Сейчас в международных компаниях-производителях электроники и бытовой техники выявляются случаи намеренного ограничения функциональных возможностей гаджетов, в том числе в части их совместимости с программным обеспечением.

«Очевидно, что подобные практики могут в видоизмененном виде быть использованы производителями любого вида оборудования для стимулирования продаж, в том числе снижения периода обновления модельного ряда»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Представитель пресс-службы Samsung от комментариев отказался. В Apple пока никак не прокомментировали инициативу ФАС.

Напомним, в 2017 году Apple признала, что замедляет работу старых iPhone для того, чтобы предотвратить их внезапное отключение. В 2020 году скандал разгорелся снова, когда владельцы устаревших смартфонов пожаловались, что их телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Компания свою вину не признала, но согласилась выплатить компенсации на общую сумму $500 млн.

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 23 апреля 2020 года. Если у вас есть комментарии или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

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