Ассоциация Интернета запускает сайт, освещающий ответные меры отрасли на COVID-19

6 апреля Ассоциация Интернета (Internet Association, IA) запустила сайт, освещающий широкую ответную реакцию интернет-индустрии на пандемию COVID-19 и связанные с нею вещи. Новый сайт отражает постоянное стремление членов IA обеспечивать своих работников, пользователей и интернет-сообщество в целом безопасной и гибкой рабочей средой, достоверной и своевременной информацией и ресурсами, а также безопасными услугами, которые распространяются на весь мир.

«Наши члены неустанно работают над поддержкой людей по всему миру во время этого беспрецедентного глобального кризиса, — сказал ВРИО президента и генерального директора IA Джон Берройя. — Интернет-компании осознали важную роль, которую они играют в поддержании связи между людьми и облегчении доступа к основным товарам и услугам, так же как и к высококачественной информации о том, что происходит в окружающем нас мире. Все члены IA стремятся помочь людям пережить эти трудные времена, и IA запустила этот новый веб-сайт COVID-19, чтобы облегчить семьям, медицинским работникам, педагогам, государственным чиновникам и промышленности изучение инструментов и других возможностей».

