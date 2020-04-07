Facebook судится с компанией, у которой соцсеть пыталась купить шпионский софт

Недавно Facebook подал иск против известной израильской компании NSO Group, разработчика шпионского ПО Pegasus, обвинив её в использовании уязвимости в приложении WhatsApp, владельцем которого является Facebook. Согласно иску, это привело к компрометации 121 пользователей WhatsApp в Индии. Неизвестные хакеры, получившие доступ к этой уязвимости, пробовали взломать доступ к аккаунтам 121 потенциальных жертв; аккаунты 20 пользователей были скомпрометированы в ходе осуществленных атак.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ранее Facebook попытался купить шпионское ПО Pegasus. Об этом сообщил ответчик в суде.

Pegasus способен извлекать данные пользователей из облачных хранилищ Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Данные экспортируются, предоставляя операторам ПО доступ к конфиденциальным данным пользователя. Собираемые данные включают в себя все сообщения и фотографии, учетные данные для входа в систему, а также информацию о местоположении устройства.

NSO Group имеет весьма неоднозначную репутацию, поскольку продает свои продукты не только правоохранительным органам, но и авторитарным правительствам, преследующим правозащитников и журналистов. Но по словам генерального директора NSO Group Шалева Хулио (Shalev Hulio), два представителя Facebook обратились к компании в октябре 2017 года и намеревались приобрести право на использование определенных возможностей Pegasus.

«По словам представителей компании, Facebook был обеспокоен тем, что его метод сбора пользовательских данных с помощью приложения Onavo Protect менее эффективен на Apple-устройствах, чем на Android. Facebook хотел использовать предполагаемые возможности Pegasus для мониторинга пользователей Apple-устройств и готов был заплатить за возможность мониторинга пользователей Onavo Protect», — сообщается в судебном документе.

В ответ на эти заявления представители Facebook заявили, что представители NSO неверно изложили суть переговоров. Согласно их позиции, NSO пытается сейчас ввести в заблуждение общественность, чтобы отвлечь от обсуждения фактов, связанных со взломом Pegasus.

В ответ представители израильской компании заявили, предоставляли доступ к Pegasus только для правоохранительных органов и спецслужб. С их слов, они отказали Facebook в покупке по причине того, что Facebook — это частная компания, поэтому она не удовлетворяет их требованиям.

Согласно отчету, Apple обязала Facebook удалить Onavo Protect из магазина приложений iOS App Store. Однако Facebook пошел дальше и удалил это приложение также из магазина Google Play.

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