МИД призвал взять интернет под международный контроль

Россия предложила поставить интернет под международный контроль, мотивируя это эффективной борьбой с глобальными вызовами, подобными пандемии коронавируса. Спецпредставитель Президента, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских на телеконференции дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что из-за коронавируса все страны и человечество в целом станут еще более зависимыми от кибертехнологий, соответственно и от интернета:

«Стоит задача сделать интернет более эффективным и менее уязвимым».

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Он подчеркнул, что «интернет это не частная игрушка, не собственность какой-то одной страны или группы стран».

«Интернет должен реально принадлежать международному сообществу, должен реально быть интернационализирован и, соответственно, находиться под объективным международным контролем, чтобы не повторять ошибки прошлого и чтобы максимально эффективно организовывать в будущем работу по борьбе с глобальными угрозами», — заявил Крутских.

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