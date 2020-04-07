Facebook по данным о геолокации пользователей составит карту возможных вспышек коронавируса

В своём официальном блоге Facebook рассказал о запуске программы «Данные во благо» (Data for Good), которая должна стать одним из новых инструментов по «сглаживанию глобальной кривой» распространения COVID-19. По мнению Facebook, исследователям сейчас нужно как можно больше информации о том, работают ли профилактические меры и как может распространяться вирус.

В рамках вышеназванной программы компания разрабатывает карты, демонстрирующие перемещение людей — такую информацию уже используют партнёры Facebook в исследовании тенденций коронавирусного кризиса, применяя для этого агрегированные обезличенные данные.

В компании считают, что геоданные в сочетании с другой информацией, собираемой медицинскими организациями, помогут определять районы, где велика вероятность возникновения новых вспышек опасного заболевания.

При этом уточняется, что информация будет носить анонимный характер, а собирать её будут исключительно для создания статистики.

В Facebook отметили, что данные помогут властям отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции, определять, насколько серьезно американцы относятся к рекомендациям соблюдать режим самоизоляции, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения COVID-19.

Анонимизированной информацией соцсеть сейчас делится с более чем 150 организациями, которые занимаются исследованиями. Facebook предоставляет им данные, включая информацию, находятся ли люди дома, и другие материалы, в которых подробно описывается «вероятность того, могут ли люди из одного района соприкоснуться с людьми из другого». Среди компаний, которые применяют данные Facebook, Гарвардский университет — там пытаются понять, действительно ли рекомендованные правительством меры по «социальному дистанцированию» помогают уменьшить распространение вируса, заразившего уже 1,3 миллиона человек во всём мире.

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