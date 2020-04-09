Возбуждено дело за публикацию в паблике «Омбудсмен полиции»

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (13.15 КоАП РФ) из-за публикации о якобы заболевших коронавирусом в институте ФСБ. Новость была опубликована в паблике «Омбудсмен полиции» и затем удалена администрацией «ВКонтакте».

Возбуждено дело по материалам прокурорской проверки против Владимира Воронцова, который является администратором этого паблика. Сам он заявил, что не является автором публикации, а администрация паблика не имеет возможности проверять достоверность всех предложенных читателями новостей.

В постановлении УМВД по Центральному району Петербурга о привлечении к административной ответственности администратора паблика «Омбудсмен полиции» сказано, что Воронцов якобы «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

О претензиях со стороны полиции он узнал из провластных СМИ, но никто из правоохранителей ему не звонил и никаких уведомлений не присылал (цитируем комментарий без купюр):

«Мне не позвонил сотрудник полиции, не вызвал прокурор в связи с проводимой им прокурорской проверкой. А написало это пропагандонское СМИ. Мне звонят и пишут журналисты, а мне им нечего рассказать. Потому что на связь со мной никто не выходил. Не просил никуда приехать, не требовал никаких объяснений».

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Владелец паблика также напомнил о постановлении Конституционного суда РФ за 2013 год, согласно которому «лица, оказывающие технические услуги по размещению информации не должны нести никакой ответственности, если они не могли знать о достоверности либо недостоверности публикуемой информации, не подвергали пост изменению и не отказывались его удалить по требованию уполномоченных органов». По его мнению, дело против него является попыткой давления на него и редакцию паблика: «У спорного поста есть автор. Но ни помойку РашаТудэй, ни Плугинских ментов, которые возбудили это дело – не интересует реальный автор. Никто из них не пишет, что фэйковый пост размещен каким-нибудь Жорой Батарейкиным. Он никому неинтересен, важно оказать давление на администратора ресурса, чтобы он наложил кирпичей в штаны и свернул свою деятельность».

Между тем, Генпрокуратура продолжает осуществлять мониторинг Сети с целью выявления фейков о коронавирусе. Во «ВКонтакте» надзорным ведомством было выявлено сообщество «Нет самоизоляции», в котором размещаются сведения о необходимости игнорирования мер по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса (COVID-19). «Там же освещаются акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции людей», — отмечает Генпрокуратура.

В той же социальной сети опубликована новость о количестве заболевших в Кировской области новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), согласно которой 4 вновь заболевших человека прибыли из г. Москвы. К данному сообщению пользователем социальной сети «Дмитрий Ложкин» оставлен комментарий с призывами сжигать инфицированных лиц вместо госпитализации.

«В связи с наличием в действиях неустановленного лица признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), прокуратурой Кировской области в территориальное управление ФСБ России направлено соответствующее постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

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