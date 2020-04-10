Пиратство и файлообмен показывают взрывной рост на фоне пандемии

Сотни миллионов людей просят оставаться дома во время пандемии коронавируса. Это оказывает широкое влияние на привычки потребителей, включающие использование Интернета. Новые данные, полученные изданием TorrentFreak, свидетельствуют о резком росте мирового файлообменного трафика и увеличении числа посетителей пиратских сайтов.

Правительства разных стран всех континентов ввели ограничительные меры, призывая людей не выезжать как можно дольше. В результате этих ограничений интернет-трафик вырос. Все больше людей работает из дома, в то время как другие проводят время в поисках новостей и развлечений.

Трафик на нескольких легальных потоковых сервисах значительно вырос, в частности, на YouTube. В марте компания по управлению трафиком Sandvine сообщила о всемирном десятипроцентном увеличении трафика на стриминговый сайт, что помогло ей впервые обогнать Netflix.

Однако влияние кризиса Covid-19 не ограничивается легальным потреблением развлечений. Несколько недель назад в TorrentFreak уже сигнализировали, что интерес к пиратским сайтам возрос в регионах, где была введена строгая изоляция. Используя различные источники данных, TorrentFreak показывает, что пиратство и файлообменный трафик влияют на весь мир.

TF начинает с Китая, на повседневную жизнь которого вирус оказал воздействие в первую очередь. В середине января новый коронавирус начал попадать в заголовки газет, и 23 января 2020 года власти Уханя объявили карантин и запретили въезд и выезд из региона. В последующие дни в Китае стало еще больше ограничений.

Глядя на количество китайских посетителей пиратских сайтов с декабря по конец февраля, можно понять, что эти меры имели явный эффект. Данные, о которых идет речь, получены в результате отслеживания пиратства с MUSO.

На приведенном ниже графике видно, что резкое увеличение числа посещений пиратских сайтов началось 24 января, достигнув пика 27-го числа. После этого трафик пиратских сайтов начал немного падать, но в конце февраля он все еще был примерно на 20% больше, чем до введения мер по борьбе с коронавирусом.

Хотя данные MUSO ценны, они показывают ситуацию только до конца февраля, в то время как меры большинство других стран принимать примерно в середине марта.

Для того чтобы выявить глобальный тренд, в TorrentFreak взяли число ежедневных загрузок BitTorrent, измеренное iknowwhatyoudownload.com. Этот сервис отслеживает миллионы файлов, которые лежат на общедоступных торрент-сайтах, включая The Pirate Bay и ITS.

Мировые оценки загрузки торрент-файлов показывают явный рост с 6 марта по 6 апреля. Они начали с 12 миллионов ежедневных зарегистрированных загрузок, а через месяц поднялись до 16 миллионов, показав увеличение на 33%.

Подобный всплеск виден и у торрент-трекеров. Оператор системы OpenTrackr.org, широко используемый трекер нейтрального контента, сообщает нам, что видит всплеск общего числа подключений и рост количества подключенных одноранговых узлов. OpenTrackr.org недавно сделал техническое нововведение, которое затрудняет сравнение цифр за более длительный период времени. Однако число подключенных одноранговых узлов увеличивалось как до, так и после этого изменения.

Как показано ниже, в период с 31 марта по 6 апреля количество подключений одноранговых узлов возросло с 24 миллионов до 26 миллионов в день.

Данные, представленные в этой статье, ясно демонстрируют то, что вспышка коронавируса увеличивает файлообменный трафик и пиратство. Это видно на мировом уровне, но в TorrentFreak ожидают, что тенденции в отдельных странах будут выражены сильнее.

TF все еще обрабатывает некоторые дополнительные данные, чтобы пролить больше света на местные тенденции.

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