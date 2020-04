Свободная лицензия для борьбы с коронавирусом

Международная группа учёных и юристов объявила о новой инициативе, направленной на то, чтоб сделать бесплатной интеллектуальную собственность для лиц, работающих над принятием мер против пандемии коронавируса, и призвала других присоединяться к проекту «Open Covid Pledge». Одними из основных инициаторов здесь выступают Mozilla, Creative Commons и Intel. Согласно пресс-релизу, Intel внес очень крупный вклад в проект, открыв свой портфель из более чем 72 000 патентов.

Желающих присоединиться просят публично объявить на своих официальных сайтах об участии в проекте, тем самым взяв на себя обязательства по его выполнению. Все присоединившиеся к «Open Covid Pledge» берут на себя следующие обещания:

Также авторы проекта просят принять лицензию, детализирующую условия доступиа к их интеллектуальной собственности. Залогодателям разрешается писать собственную лицензию в соответствии с их потребностями, и для этого организаторы создали «Open COVID License 1.0» в качестве шаблона для немедленного использования. Согласно тексту лицензии в шаблоне, она предоставляет права на использование всем, кто работает над «минимизацией воздействия заболевания, помимо прочего включая диагностику, профилактику, локализацию и лечение пандемии COVID-19». Лицензия действует до истечения одного года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о прекращении пандемии.

Одними из участников проекта также являются научные, благотворительные, авторские и другие организации, куда входят «Институт инновационной геномики Калифорнийского университета Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF)», фонд «Fabricatorz» и United Patents.

