Свободная лицензия для борьбы с коронавирусом

Международная группа учёных и юристов объявила о новой инициативе, направленной на то, чтоб сделать бесплатной интеллектуальную собственность для лиц, работающих над принятием мер против пандемии коронавируса, и призвала других присоединяться к проекту «Open Covid Pledge». Одними из основных инициаторов здесь выступают Mozilla, Creative Commons и Intel. Согласно пресс-релизу, Intel внес очень крупный вклад в проект, открыв свой портфель из более чем 72 000 патентов.

"People Are Open-Sourcing Their Patents and Research to Fight #Coronavirus." Yes they are. 🙏 https://t.co/wZ1f19gEHU — Creative Commons (@creativecommons) April 9, 2020

Желающих присоединиться просят публично объявить на своих официальных сайтах об участии в проекте, тем самым взяв на себя обязательства по его выполнению. Все присоединившиеся к «Open Covid Pledge» берут на себя следующие обещания:

«Необходимо принять немедленные действия, чтоб остановить пандемию COVID-19 и вылечить тех, кого она затронула. Необходимо на практике, а также морально каждому из нас использовать имеющиеся у нас инструменты, которые можно применить для разработки и беспрепятственного, широкомасштабного развертывания технологий [по преодолению пандемии]. Поэтому мы обязуемся предоставлять нашу интеллектуальную собственность бесплатно для использования в борьбе с пандемией COVID-19 и для минимизации воздействия заболевания».

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Также авторы проекта просят принять лицензию, детализирующую условия доступиа к их интеллектуальной собственности. Залогодателям разрешается писать собственную лицензию в соответствии с их потребностями, и для этого организаторы создали «Open COVID License 1.0» в качестве шаблона для немедленного использования. Согласно тексту лицензии в шаблоне, она предоставляет права на использование всем, кто работает над «минимизацией воздействия заболевания, помимо прочего включая диагностику, профилактику, локализацию и лечение пандемии COVID-19». Лицензия действует до истечения одного года после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о прекращении пандемии.

Одними из участников проекта также являются научные, благотворительные, авторские и другие организации, куда входят «Институт инновационной геномики Калифорнийского университета Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF)», фонд «Fabricatorz» и United Patents.

Our team is proud to join the efforts of @intel @Mozilla and @creativecommons

in making the Open #COVID19 Pledge to free intellectual property in the midst of this global pandemic.

https://t.co/FDvp0YfVCj — Fabricatorz Foundation (@fabricatorz) April 8, 2020

«Ученым и исследователям нужна свобода для создания инноваций и изобретений в борьбе с Covid-19 без угрозы судебного преследования со стороны владельцев интеллектуальной собственности, — заявил в своем пресс-релизе главный юрисконсульт Intel Стив Роджерс. — От имени сотрудников Intel, и особенно — наших изобретателей, которые так усердно работали над созданием интеллектуальной собственности Intel — мы призываем владельцев интеллектуальной собственности по всему миру присоединиться к нам в этом обязательстве».

«Эти беспрецедентные времена требуют творчества и беспрецедентно щедрого обмена знаниями, — сказала Дженнифер Дудна, исполнительный директор «Института инновационной геномики Калифорнийского университета в Беркли и UCSF». — Предоставление возможности отдельным лицам и организациям по всему миру совместно работать над решениями без препятствий — самый быстрый способ положить конец этой пандемии».

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