Москва всё же переходит на пропускной режим

В столице вводится режим специальных пропусков для выхода на улицу на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе — для других целей и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района», — уточнил столичный градоначальник. Сроки введения данных ограничений Собянин не назвал.

По словам мэра, пропускной режим для передвижения по городу — это неизбежное неудобство. Он также уточнил, что новые ограничения вводятся в том числе и в связи с тем, что не все москвичи соблюдали установленные правила режима самоизоляции.

При этом, добавил Собянин, городские власти могут проверить «достоверность сообщаемых сведений».

Пропускная система будет носить заявительный характер. Заявление — разрешают/не разрешают. — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 10, 2020

О том, что мэрия в скором времени введет цифровые пропуска, накануне заявления Собянина писали российские СМИ.

Процедура пока не ясна, равно как неизвестно, насколько технически столица готова к организации подобной масштабной системы, пишет РБК со ссылкой на источники в мэрии. Изначально обсуждалась концепция предоставления QR-кодов или рассылки специальных цифро-буквенных комбинаций по СМС. Рассматривался и альтернативный или дополнительный вариант для тех, у кого нет смартфонов или навыков их использования — составление заявок через колл-центр, оператор которого по итогу разговора и назовет специальный код-пропуск.

Источники в мэрии подтвердили эту информацию «Коммерсанту». В механике выдачи разрешений собеседники издания призывают ориентироваться на ранее опубликованную в Сети служебную презентацию мэрии.

В документе говорится, что граждане должны получать через портал городских властей одноразовый QR-код на поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу. Ранее чиновники обещали выдавать такие электронные пропуска в виде комбинаций букв и цифр через колл-центры и говорили, что для выхода из дома в магазин или на прогулку с собакой коды не потребуются.

Список случаев, в которых москвичам можно будет выходить на улицу согласно новому указу Собянина, приводит в своём Telegram-канале The Bell:

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением: • случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, • случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), • а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), • выноса отходов до ближайшего места накопления отходов».

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В Сети уже появились советы — как пережить режим самоизоляции и не стать объектом слежки:

Игнорируйте и саботируйте цифровые ошейники.

Они не вводят карантин, но хотят обязать всех зачем-то регистрировать каждый свой выход из дома.

Это не нужно для карантина.

Это нужно для тотальной слежки, которую они до конца никогда не открутят. — Vladislav (@unkn0wnerror) April 10, 2020

Программу «Социальный мониторинг», через которую и нужно было получать QR-коды, жестко раскритиковали специалисты по кибербезопасности за полное отсутствие защиты личных данных и крайне низкое качество работы создателей.

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