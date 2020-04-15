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15.04.2020

Правительство Франции: Google должен платить информационным агентствам за трафик на них

Новостные агентства не могут не понимать важности поисковой системы для них, но все равно считают, что Google должен приплачивать им

 

Европейские издатели, очевидно, просто уже не знают, как еще наказать самих себя, иронизирует издание Techdirt. Приводим перевод статьи.

Новостные агентства, испытывающие экономический спад из-за неспособности воспользоваться преимуществами чудесной коммуникационной платформой под названием «Интернет», требуют от правительств что-то сделать с Google и его настойчивым реферальным трафиком. Основываясь на сомнительном утверждении о «смежных правах», французское правительство говорит Google заплатить французским газетам за привилегию снабжать их новыми читателями.

В очередной раз подавляя большие технологии, французское антимонопольное ведомство приказало Google провести переговоры с информационными агентствами в течение следующих трех месяцев и заплатить в итоге за повторное использование фрагментов новостей. Это означает, что Google будет вынужден платить издателям за заголовки и отрывки контента, которые появляются в Google News и поисковике.

Заметьте, что это «приказ о переговорах», а не введение налога. Очевидно, правительство использует такую формулировку в надежде избежать повторения реакции Google на аналогичный налог в Испании. Когда испанское правительство объявило, что местные информационные агентства имеют «неотъемлемое право» брать у Google деньги за фрагменты и заголовки, появляющиеся в поисковых системах Google, компания закрыла свою службу новостей в стране. В результате информационные агентства попросили вернуть то, с чем они призывали бороться. Потеря реферального трафика Google, очевидно, повредила им больше, чем предыдущее «использование» корпорацией их заголовков и отрывков контента без компенсации.

Конечно, у Google все еще остается «ядерный вариант», несмотря на приказы о переговорах. Переговоры могут начаться с предложения Google полностью закрыть все, если французские информационные агентства не будут довольны трафиком, который компания им дает. И это очень много значит. Французское антимонопольное ведомство знает об этом. И оно также знает, что его требования ставят под угрозу информационные агентства больше, чем Google, но все равно выдвигает их.

Подобные практики становятся возможны из-за доминирующего положения, которое Google, похоже, будет и дальше занимать на рынке общих поисковых услуг. Google продолжит приносить значительный трафик на сайты издателей и информационных агентств. Таким образом, согласно не оспариваемым Google данным заявителей о 32 заголовках, поисковые системы — и, следовательно, Google в значительной степени — предоставляют, по данным сайтов, от 26% до 90% перенаправленного трафика на их страницы. Этот трафик к тому же критически важен для издателей и информационных агентств, которые не могут позволить себе потерять какую-либо долю цифровой читательской аудитории из-за своих экономических трудностей.

Антимонопольное ведомство заявляет, что Google не должен перекрывать кислород местным новостным службам в ответ на налог на фрагменты контента. Осуждение действий Google в Испании связано с некоторым непреднамеренным признанием важности поисковой системы Google для информационных агентств — тех же самых, что считают, что именно Google должна им деньги, а не наоборот.

Для чтобы избежать «бомбы», антимонопольный орган установил базовые правила «переговоров» в надежде, что они удержат Google от того, чтобы сказать «оревуар» французской Google News service.

Google должен провести переговоры в течение трех месяцев с момента получения запроса на ни них от издателя или информационного агентства.

Ни индексация, ни классификация, ни представление защищенного контента, который Google использует в своих сервисах, не должны затрагиваться в этих переговорах.

Google должен будет предоставлять властям ежемесячные отчеты о выполнении принятых решений.

Но в действительности это будут не переговоры. Антимонопольное ведомство фактически говорит, что есть только один приемлемый итог. Его предписание требует, чтобы «переговоры», в общем-то, привели к предложению вознаграждения со стороны Google. Это глупо и вряд ли сделает французские информационные агентства счастливее. Они, возможно, способны отвоевать некоторые деньги у компании, которая в настоящее время отправляет им трафик бесплатно, но это не сделает им состояние, как и не приведет к увеличению трафика.

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