Европейские издатели, очевидно, просто уже не знают, как еще наказать самих себя, иронизирует издание Techdirt. Приводим перевод статьи.

Новостные агентства, испытывающие экономический спад из-за неспособности воспользоваться преимуществами чудесной коммуникационной платформой под названием «Интернет», требуют от правительств что-то сделать с Google и его настойчивым реферальным трафиком. Основываясь на сомнительном утверждении о «смежных правах», французское правительство говорит Google заплатить французским газетам за привилегию снабжать их новыми читателями.

В очередной раз подавляя большие технологии, французское антимонопольное ведомство приказало Google провести переговоры с информационными агентствами в течение следующих трех месяцев и заплатить в итоге за повторное использование фрагментов новостей. Это означает, что Google будет вынужден платить издателям за заголовки и отрывки контента, которые появляются в Google News и поисковике.

Заметьте, что это «приказ о переговорах», а не введение налога. Очевидно, правительство использует такую формулировку в надежде избежать повторения реакции Google на аналогичный налог в Испании. Когда испанское правительство объявило, что местные информационные агентства имеют «неотъемлемое право» брать у Google деньги за фрагменты и заголовки, появляющиеся в поисковых системах Google, компания закрыла свою службу новостей в стране. В результате информационные агентства попросили вернуть то, с чем они призывали бороться. Потеря реферального трафика Google, очевидно, повредила им больше, чем предыдущее «использование» корпорацией их заголовков и отрывков контента без компенсации.

Конечно, у Google все еще остается «ядерный вариант», несмотря на приказы о переговорах. Переговоры могут начаться с предложения Google полностью закрыть все, если французские информационные агентства не будут довольны трафиком, который компания им дает. И это очень много значит. Французское антимонопольное ведомство знает об этом. И оно также знает, что его требования ставят под угрозу информационные агентства больше, чем Google, но все равно выдвигает их.

Подобные практики становятся возможны из-за доминирующего положения, которое Google, похоже, будет и дальше занимать на рынке общих поисковых услуг. Google продолжит приносить значительный трафик на сайты издателей и информационных агентств. Таким образом, согласно не оспариваемым Google данным заявителей о 32 заголовках, поисковые системы — и, следовательно, Google в значительной степени — предоставляют, по данным сайтов, от 26% до 90% перенаправленного трафика на их страницы. Этот трафик к тому же критически важен для издателей и информационных агентств, которые не могут позволить себе потерять какую-либо долю цифровой читательской аудитории из-за своих экономических трудностей.

Антимонопольное ведомство заявляет, что Google не должен перекрывать кислород местным новостным службам в ответ на налог на фрагменты контента. Осуждение действий Google в Испании связано с некоторым непреднамеренным признанием важности поисковой системы Google для информационных агентств — тех же самых, что считают, что именно Google должна им деньги, а не наоборот.

Для чтобы избежать «бомбы», антимонопольный орган установил базовые правила «переговоров» в надежде, что они удержат Google от того, чтобы сказать «оревуар» французской Google News service.

Google должен провести переговоры в течение трех месяцев с момента получения запроса на ни них от издателя или информационного агентства.

Ни индексация, ни классификация, ни представление защищенного контента, который Google использует в своих сервисах, не должны затрагиваться в этих переговорах.

Google должен будет предоставлять властям ежемесячные отчеты о выполнении принятых решений.

Но в действительности это будут не переговоры. Антимонопольное ведомство фактически говорит, что есть только один приемлемый итог. Его предписание требует, чтобы «переговоры», в общем-то, привели к предложению вознаграждения со стороны Google. Это глупо и вряд ли сделает французские информационные агентства счастливее. Они, возможно, способны отвоевать некоторые деньги у компании, которая в настоящее время отправляет им трафик бесплатно, но это не сделает им состояние, как и не приведет к увеличению трафика.

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