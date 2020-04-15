Жительницу Сахалина оштрафовали на основании ошибочных данных системы распознавания лиц

Южно-Сахалинский суд оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение карантина (часть 2 статьи 6.3 КоАП) на основании данных с камеры видеонаблюдения, однако позже выяснилось, что система распознавания перепутала ее с другой женщиной.

По её словам, вместе с семьёй они в начале апреля прилетели из Томска в Южно-Сахалинск, и прямо в аэропорту все члены семьи сфотографировались для системы «Безопасный город» и по возвращении домой посадили себя на двухнедельный карантин.

На днях к женщине пришел полицейский с протоколом об административном правонарушении и заявил, что камера наблюдения тем утром зафиксировала на улице вдали от ее дома человека, схожего с ней на 61%. Она утверждает, что на фото была другая девушка.

«И сам полицейский даже говорит: «Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа». Но 61 процент схожести, а как он сказал, выставлен порог 50, и всех, кто после 50, они косят под одну гребенку», — цитирует ее издание.

— Две руки, две ноги, голова, сходство 100%

— Но на фото мужчина?

— Вам же сказали сходство 100%, система не может ошибоцо. — Pumpkin (@PUMP781) April 15, 2020

«Мне непонятно, как это все рассматривается, почему судья не апеллирует гражданским кодексом, где ясно сказано, что идентификация личности не может быть предъявлена в качестве доказательства, а других доказательств у них нет. 61 процент — я специально до пяти утра сидела, требования читала к этой безопасной системе, 85 процентов должно быть совпадения для идентификации человека. Откуда они выставили порог в 50 процентов? Даже защитник сказал, что шансов у меня мало. И мы обращались к нескольким юристам, они говорят, что легче заплатить 15 тысяч, чем судиться. Я категорически не согласна, я сказала, что моя позиция однозначна: ничего не платить и добиваться правды. Я не обязана платить за то, чего я не нарушала», — говорит женщина.

Она также просила перенести заседание суда, чтобы лично прийти него, и ходатайствовала о приобщении к делу своих фотографий с разных ракурсов. Однако суд отклонил все просьбы и назначил ей штраф. Решение она собирается обжаловать.

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