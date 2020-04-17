Китайские очки для обнаружения COVID-19 могут появиться в США

Китайский стартап Rokid (с офисом в Сан-Франциско) планирует B2B-продажи своих носимых устройств в США, чтобы помочь компаниям, больницам и правоохранительным органам в обнаружении COVID-19, пишет TechCrunch. Как рассказали в организации, очки Rokid T1 при помощи инфракрасного датчика в течение двух минут могут проверить температуру у 200 человек в радиусе трех метров. Устройства оснащены процессором Qualcomm, 12-мегапиксельной камерой и предлагают работающие через голосовую связь функции дополненной реальности для записи живых фотографий и видео. Rokid также предоставляет IoT и программные решения для распознавания лиц и управления данными.

Rokid – часть волны китайских компаний, создающих технологии специально для борьбы с пандемией коронавируса, которая ударила по экономике страны. Стартап работает над сделками с американскими больницами и местными властями по поставке умных очков, но не раскрывает имена и названия из-за соглашений о конфиденциальности. По информации издания, одним из партнеров Rokid может быть калифорнийская компания электронной коммерции Weee!.

Инженерная команда стартапа разработала T1 всего за два месяца. В Китае умные очки использовались сотрудниками национальных парков, школ и властями для выявления симптомов COVID-19. Однако температурные детекторы имеют свои ограничения: исследования показали, что более половины китайских пациентов COVID-19 поступали в больницы без повышенной температуры.

T1 может привлечь внимание американских регуляторов, предполагает издание. Последние стали осторожнее относиться к обработке китайскими технологическими фирмами данных американских граждан. Rokid, впрочем, утверждает, что не собирает сведения непосредственно из очков: данные не поступают в облака и хранятся локально.

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