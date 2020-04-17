В России успешно обжалован обвинительный приговор по Skype

Российским судам из-за эпидемии коронавируса приходится выбирать нестандартные процедуры проведения заседаний, одним из вариантов которых становится видеоконференция. Как оказалось, некоторые судьи почему-то не в восторге от официальной системы ВКС (видеоконференцсвязи), предпочитая Skype и WhatsApp. Причем Мосгорсуд вообще отказался дистанционно допросить свидетеля защиты, заявив, что не считает «законом» постановление Верховного суда.

Но многие другие суды уже опробовали «удалённый» способ проведения заседаний. На днях одно из таких просто с участием адвоката Максима Никонова из Владимира. Сам кассационный суд, где должно было рассматриваться дело его подзащитного, находится в Саратове.

За несколько суток до назначенного процесса он дозвонился в суд и предложил сотруднику аппарата альтернативное решение – провести слушание по Skype или Zoom. Сотрудник канцелярии ответил, что они пока не настолько модернизировались.

Получив отказ, адвокат и его доверитель направили ходатайства о переносе заседания. Но накануне назначенной даты Никонову перезвонили – теперь уже Skype предложил сам суд. В разговоре с «7х7» адвокат пояснил, что это его первый опыт дистанционного судебного заседания:

«Я против такого формата, если речь идет о суде первой инстанции — там необходимо личное участие, необходимо исследовать доказательства, заслушать свидетелей. В моем случае, к счастью, доверитель не находится под стражей, а на решение, стоит ли судиться дистанционно, все же влияет фактор времени — вы хотите быстрее провести суд или хотите убедительнее выступить? Как показал мой опыт, по Skype тоже можно добиться отмены обвинительного приговора».

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Максим Никонов связался с судом, обменялся логинами в Skype и отправил фотографию удостоверения и ордера. «Мы созвонились в тот же день с сотрудником аппарата, протестировали связь – она была нормальной, всё видно и слышно. И сошлись на том, что заседание в таком режиме может состояться, – рассказывает адвокат. – За 15 минут до слушаний провели дополнительный тест. А потом подключились и всё произошло: тройка судей удовлетворила жалобу и отправила дело на пересмотр».

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