Сбой в «Сбербанк-онлайн»: к картам клиентов привязаны чужие телефонные номера

Пользователи системы «Сбербанк Онлайн» по всей России жалуются на неизвестную ошибку. В личных профилях в разделе ««Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» у людей внезапно появились незнакомые номера, у некоторых — сразу несколько. Многие боятся, что обладатель номера сможет вывести с карты все средства.

Номера прикрепляются к личным кабинетам как дополнительные. Согласно описанию в приложении банка, он понадобится для связи с клиентом на случай, если основной номер недоступен. Однако пользователь устанавливает этот номер сам.

«Действительно, на Сбере привязаны какие-то странные номера. Проверьте, на всякий случай», — написал в своём Telegram-канале исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

«У кого есть сбер-онлайн-проверяйте в мобиле доп номер (много случаев привязки неизвестного доп номера), — советует канал Freedom F0x. — Как проверить: главной странице в левом верхнем углу зайти в профиль (иконка человечка), далее — на вкладку Сбербанк ID, далее — Телефоны. Там есть дополнительные телефоны, если они не принадлежат вам или устаревшие УДАЛИТЕ их!»

В ситуации попытался разобраться телеканал «Дождь», который позвонил на горячую линию «Сбербанка», и там пояснили, что в приложении могут отображаться дополнительные номера телефонов, которые клиенты оставляли раньше:

«Не волнуйтесь, с этих номеров нет доступа к вашим данным, на них не приходят смс от банка и пароли. Они используются только для связи с вами, если ваш основной номер недоступен. Вы можете удалить неактуальные номера телефонов из профиля в приложении».

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Из-за количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка оказался перегружен, сообщение о дополнительных номерах поставлено на автоответчик, — также сообщает «Дождь».

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