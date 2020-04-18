Европейская платформа «антикоронавирусных» приложений находит поддержку у правительств

Европейская технологическая платформа по поддержке приложений для смартфонов, которые отслеживает людей с риском инфицирования новым коронавирусом, получает поддержку со стороны правительств, сообщает Reuters со ссылкой на платформу. Семь стран либо официально поддержали инициативу Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), либо поручили одному из ее членов разработать национальное приложение. Это Австрия, Германия, Франция, Италия, Мальта, Испания и Швейцария. Еще 40 стран зарегистрировались на платформе и подключаются к инициативе.

Более 200 ученых и технических специалистов сотрудничают в работе над PEPP-PT, задуманной как основа для национальных приложений, которые будут соответствовать строгим европейским правилам конфиденциальности и смогут «разговаривать» друг с другом, невзирая на границы. Они применяют подход исследователей из института больших данных Оксфордского университета, которые утверждают, что если 60% населения использует такое приложение, этого поможет побороть пандемию.

Однако среди технических специалистов возник раскол вокруг вопроса конфиденциальности данных: некоторые из них отдают предпочтение децентрализованному хранению данных перед централизованным. Сооснователь PEPP-PT Крис Бус (Chris Boos) заявил, что у обеих моделей есть свои плюсы и минусы.

PEPP-PT столкнулась с критикой сторонников децентрализованного протокола DP-3T и даже стала терять своих приверженцев. В ответ на это Бус заявил, что инициатива была слишком закрытой, и пообещал опубликовать ее документацию для публичного рассмотрения.

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