Американский суд отклонил иск Twitter на раскрытие запросов правительства

17 апреля федеральный окружной суд Северной Калифорнии удовлетворил просьбу правительства и отклонил исковое заявление Twitter на раскрытие запросов правительства на данные пользователей, сообщает Reuters. После почти шестилетней юридической битвы суд постановил, что раскрытие информации о запросах может нанести ущерб национальной безопасности.

В 2014 году компания Twitter подала в суд на Министерство юстиции США, чтобы ей разрешили обнародовать в рамках отчета о прозрачности полученные запросы на информацию о пользователях. Она утверждала, что таким образом нарушается ее право на свободу слова.

Судебный процесс последовал за месяцами бесплодных переговоров с правительством и ознаменовал эскалацию борьбы интернет-индустрии против правительственных запретов на публикацию сведений о характере и числе запросов на личные данные пользователей, пишет издание. Технологические компании хотели прояснить свои отношения с американскими правоохранительными и разведывательными органами после разоблачений бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, которые пролили свет на широту шпионских возможностей США.

18 апреля Twitter заявила, что разочарована решением суда, но продолжит бороться за прозрачность.

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