Как работают карты социального дистанцирования Apple и Google

Вы, вероятно, знаете, что ваш телефон отслеживает ваше местоположение. Благодаря этому Google может подсказать вам, какие рестораны находятся поблизости, Facebook — упомянуть бар, в котором вы находитесь, а Apple — помочь найти iPhone, если вы его потеряли.

Теперь Apple и Google превращают эти массивы данных в инструмент отслеживания того, как строго люди по всему миру изолируются во время пандемии Covid-19.

Представляем перевод материала издания Wired.

.

Apple Mobility Trends Report

.

Версия Apple была запущена несколько дней назад, вы можете посмотреть ее здесь. Компания Google начала на несколько недель раньше, вы можете увидеть ее версию здесь. Оба варианта похожи подходом и целями: корпорации использовали картографические данные, собранные с телефонов, чтобы отследить, насколько меньше люди стали путешествовать из-за коронавируса.

Портал Apple — Mobility Trends Reports — из двух более прост в использовании. Он извлекает анонимизированные данные из запросов маршрутизации. Другими словами, он подсчитывает, сколько раз люди обращаются к навигатору по время ходьбы или езды в течение дня, а затем собирает информацию на диаграмме.

На первой странице вы увидите данные, агрегированные по странам. Так, количество обычных запросов через Apple Maps в Германии и США снизилось на 37 % по сравнению с изначальным уровнем на момент написания этой статьи.

Оглянитесь назад на середину января, и вы увидите, как новые данные соотносятся с обычной жизнью, с ежедневными и еженедельными всплесками, когда люди передвигаются с места на место. По мере того как все больше населенных пунктов вводят блокировку Covid-19, число всплесков начинает падать. Более крутая линия означает более жесткую блокировку или, по крайней мере, более строгое следование приказам правительств.

Через поиск в верхней части диаграммы вы можете посмотреть статистику по отдельным частям США и мира: попробуйте ввести, например, город или страну. Apple разбивает данные каждого региона по направлениям — ходьба, вождение и общественный транспорт — для стран, где Apple Maps предоставляет их. Вы можете видеть резкое падение показателя в таких странах, как Сингапур, который рано ввел строгие ограничения, и сравнить со Швецией, занявшей более спокойную позицию в отношении социального дистанцирования.

Статистические данные интригуют, но имейте в виду, что они показывают только часть общей картины. Люди пешком, как правило, не так нуждаются в навигаторе, как люди в автомобилях. Еще есть сезонные различия, которые необходимо учитывать, поскольку все люди, как правило, проводят больше времени в помещении в январе и феврале, по крайней мере там, где эти месяцы считаются зимой.

Если вы хотите получить больше данных, вы можете загрузить весь их массив в CSV-файле (очень простая электронная таблица). Щелкните «все данные CSV», чтобы получить файл, а затем импортируйте его в Google Sheets или Apple Numbers. Эта загрузка не включает в себя ничего, что не находится в диаграммах, но вам будет легче копаться в точных цифрах.

.

Google Community Mobility Reports

.

Для того чтобы просмотреть эквивалентные данные Google, перейдите на страницу Community Mobility Reports. Здесь нет удобной онлайн-диаграммы, поэтому вам нужно нажать кнопку «загрузить PDF» рядом со страной, штатом или городом, на которые вы хотите взглянуть. Зато данные здесь немного более подробны, чем у Apple. Помимо перечисленных стран, вы можете найти отдельные штаты США или города по всему миру.

Подход Google несколько отличается тем, что компания агрегирует данные о том, где люди проводят свое время, а не собирает число навигационных запросов. Если ваш телефон находится в жилом месте чаще, чем обычно, а в парке реже, это будет отображаться на графиках.

Сами графики не так детальны, как у Apple, но охватывают следующие категории местоположения: розничная торговля и отдых, бакалея и аптека, парки, транспортные станции, рабочие места и жилые помещения. В большинстве стран мира за последние пару месяцев произошел серьезный сдвиг местоположения людей — от рабочих мест к домам. Чтобы получить данные в полном объеме, нажмите кнопку «загрузить глобальный CSV».

Как и в случае с Apple, не спешите делать широкие обобщения: картографические данные Google не обязательно всеобъемлющи или точны для каждой страны, поэтому их трудно сравнивать.

.

Соблюдение конфиденциальности картами слежения

.

Если вам интересно, включены ли данные с вашего телефона в эти отчеты, то ответ скорее всего будет «да». Однако и Apple, и Google особенным образом подчеркивают, что собрали эти сведения с учетом конфиденциальности пользователей.

«Данные, которые отправляются с устройств пользователей в картографический сервис, связаны со случайными ротационными идентификаторами, поэтому Apple не обладает информацией о персональных перемещениях и поисках, — говорит Apple. — Apple Maps не имеет демографических сведений о наших пользователях, поэтому мы не можем делать никаких заявлений о репрезентативности нашего использования по отношению ко всему населению.»

В свою очередь, в заявлении о приватности Google говорит следующее: «Никакая личная информация, такая как местоположение, контакты или передвижение человека, никогда не будет доступна. Картина в отчетах создается с использованием агрегированных анонимизированных наборов данных от пользователей, которые включили параметр «История местоположений», по умолчанию обычно отключенный.»

Другими словами, Apple и Google извлекают данные без привязки к какой-либо личной информации, агрегируя их из массы отчетов о местоположении, которые регулярно отправляются на их серверы.

Когда речь заходит о конфиденциальности, местоположение — то, что беспокоит людей больше всего. Никто не хочет, чтобы третьи лица искали их местонахождение или отслеживали на карте. Но в наше время очень трудно использовать смартфон, не позволяя Apple и Google фиксировать геолокацию.

Вы можете управлять тем, какие приложения на вашем телефоне могут видеть ваше местоположение и записывать его. На устройствах на Android зайдите в «Настройки», далее — «расположение» и «разрешить приложению». На iOS запустите «Настройки», выберите «конфиденциальность и «службы геолокации».

Помимо этих опций Apple и Google по-прежнему могут отслеживать местонахождение вашего устройства через операционные системы iOS и Android. Благодаря этому работают опции «найти свой телефон» и ваш телефон знает, что такое время и дата и пр.

Для того чтобы отключить сбор этих данных на Android, перейдите в раздел «Настройки», затем — «местоположение» и выключите тумблер «использовать местоположение». На iPhone откройте «Настройки», затем выберите «конфиденциальность» и «службы определения местоположения», далее выключите тумблер службы определения местоположения. Помните, после этого вы не сможете использовать какое-либо картографическое приложение на своем телефоне.

Если же оставляете эти основные настройки включенными, вы, получается, должны доверять Apple и Google в использовании ими ваших данных о местоположении, подразумевающемся безопасным и ответственным. Как в случае, когда данные анонимизированы (например, при обновлении трафика в реальном времени на картах и отчетах отслеживания Covid-19), так и когда это не так (если Apple и Google знают, где вы живете, и сообщают вам, когда путь домой будет дольше, чем обычно).

.

Оригинал статьи

.

.

.