Верховный суд вышел в онлайн

Верховный суд Российской Федерации провел первое слушание дела по видеосвязи. Во время рассмотрения тройка судей находилась в зале суда, они были в медицинских масках. Двое юристов участвовали в процессе по видеосвязи из дома. В первом деле речь шла о признании несовершеннолетнего ребенка членом семьи военнослужащего. Поскольку речь о несовершеннолетнем, подробности дела не разглашаются. По данным СМИ, никакой семейной драмы в деле нет.

Как известно, суды сейчас ввели ограничения в своей деятельности из-за противоэпидемиологических мер. Ситуация с пандемией заставила ускорить внедрение новых технологий. Если судебные процессы с использованием систем видеоконференцсвязи стали обычным делом, то теперь планируется внедрять программы, позволяющие сторонам процесса участвовать в судебном заседании со своих персональных компьютеров. То есть теперь это можно будет сделать из офиса или из дома.

Система должна обеспечивать идентификацию участников процесса. По итогам первого заседания, проведенного в онлайн режиме, решения нижестоящих инстанций были отменены, дело отправлено на новое рассмотрение. Также сегодня планируется рассмотреть еще несколько дел с помощью веб-связи.

Технология видеоконференцсвязи позволяет участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе или дома. Участники процесса должны заблаговременно направить в суд заявление и документы, подтверждающие полномочия, а также пройти аутентификацию через портал госуслуг. Участнику судебного заседания направляется в личный кабинет и на электронную почту гиперссылка на подключение к виртуальному залу судебного заседания.

Развитие дистанционного участия в судебных заседаниях при рассмотрении дел и материалов должно способствовать уменьшению рисков распространения COVID-19, считают в суде. Кроме того, такая технология будет актуальна не только в период пандемии, в дальнейшем она позволит, например, участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями.

Как сообщает «Апология протеста», ВС РФ признал законным привлечение граждан к ответственности за формальное отступление от региональных запретов, указав, что они обязаны соблюдать не только федеральные правила поведения при введении режима повышенной готовности, но и «дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности».

Кроме того, ВС РФ распространил действия части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и на лиц, не имеющих персональных предписаний санитарных врачей, но обязанных, согласно общему постановлению, находиться в режиме домашней самоизоляции.

Также Верховный суд изложил правила привлечения к административной и уголовной ответственности за недостоверную информацию о коронавирусе (ст. 13.15 КоАП, ст. 207.1 УК и ст. 207.2 УК). Судам следует учитывать условия, цель и мотивы совершения преступления (например, для того, чтобы спровоцировать панику и нарушить правопорядок).

Уголовная ответственность возможна только за те деяния, которые совершены после вступления статей УК в силу – с 1 апреля 2020 года. Нельзя наказать за действия, которые были совершены до этого — пусть даже общественно опасные последствия наступили после.

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