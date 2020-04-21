Собянин распорядился расширить слежку и на больных ОРВИ

Москвичи с проявлениями острых респираторных заболеваний (ОРВИ) должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным COVID-19. Кроме этого, в их отношении тоже будут использованы технологии электронного мониторинга местоположения с целью контроля за соблюдением самоизоляции. Данный указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Люди, которые проживают с заболевшими ОРВИ, также должны соблюдать режим самоизоляции. Однако они могут выйти из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или совершить покупку в ближайшем магазине или аптеке. Транспортом пользоваться могут только при необходимости поездки в больницу.

В то же время, первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице не планируется вводить цифровые пропуска для пешеходов. Господин Немерюк также заявил, что с 22 апреля оформлять пропуск нужно будет владельцам велосипедов, мопедов и самокатов, так как это тоже средства передвижения.

В интервью «Эху Москвы» Алексей Немерюк сказал, что в планах у столичных властей не было «введения пропусков именно для пешеходов».

При этом он выразил мнение, что не все горожане до сих пор сознательно относятся к режиму самоизоляции. «В любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может останавливать, если видит скопление людей»,— пояснил он.

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