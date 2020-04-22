К жительнице Калининграда пришёл «эшник» с требованием удалить комментарий в ВК о протестах

Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала «Медиазоне», а также на своей странице во «ВКонтакте», что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий, оставленный под новостью о забастовке на одном из местных предприятий. В своём комментарии она сообщила о том, что во Владикавказе проходит акция протеста, а также выразила поддержку её участникам: «Калининградцы, эти люди нам подали пример, мы должны объединиться, мы все в таком положении. Сегодня начались протесты во Владикавказе и у нас».

На следующий день к ней домой пришёл сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, который пригрозил женщине уголовной ответственностью и потребовал удалить высказывание.

Полицейский сообщил ей, что если она не удалит комментарий и люди выйдут на улицу, то её привлекут к уголовной отвественности как организатора.https://t.co/IM8pZnAVB7 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 22, 2020

По информации портала «Новый Калининград», женщина не стала впускать его в квартиру и общалась с «эшником» через поставленную на цепочку дверь:

«Я сказала, что если что-то серьезное, то пусть вызывают повесткой. На это он сказал, что повестки не будет — это просто беседа. Он заявил: «Мы обнаружили ваш комментарий в паблике. Он достаточно серьезный — это призыв к массовым беспорядкам. Удалите ваш комментарий, а иначе у вас могут быть неприятности — вы пойдете по статье как организатор массовых беспорядков». Я отказалась и ушла на балкон».

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По словам Забровской, сотрудники Центра «Э» приходят к ней уже не в первый раз: «Если честно, я и пожестче комментарии оставляла раньше. У меня в 2018 году уже была история с „эшниками“ из-за комментариев. Тогда адвокат им позвонил, и они решили не связываться. На мой взгляд, это смешно — ходить по домам из-за каких-то комментариев. Сидит там целая куча народа и заняться им нечем».

Эшники ходят по домам и требуют удалять комментарии! Мне кажется коллаб Яндекса и Центра Э может быть интересным! https://t.co/K2WqpoPY69 — Смирнов (@sssmirnov) April 21, 2020

Комментарий Забровская пока не удалила. Её сын Дмитрий добавил, что на сотруднике Центра «Э» не было средств защиты.

20 апреля текущего года в центре Владикавказа у площади Свободы около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса. К вечеру протестующих стало уже около двух тысяч.

Участники акции потребовали от властей региона, чтобы те «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. Затем народный сход разогнали силовики. Когда ОМОН оттеснял людей с площади, толпа начала кидать в правоохранителей куски гранита и бутылки. В ответ омоновцы применили дубинки.

Административные аресты на срок от трех до 15 суток получили 14 участников митинга, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии. Отмечается, что дела рассматривались по статьям КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» и «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка».

«В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трёх до 15 суток. На данный момент вынесены решения по 14 делам об административных нарушениях», — сказано в сообщении.

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