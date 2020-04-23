YouTube будет удалять противоречащие рекомендациям ВОЗ материалы

В интервью CNN генеральный директор принадлежащей Google интернет-платформы YouTube Сьюзан Войцицки призналась, что любой контент, содержащий противоречащие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) медицинские сведения, попадёт под запрет. Она уточнила, что это будет касаться всего, что является необоснованным с точки зрения [официальной] медицины:

«Если люди будут говорить «принимай витамин C», «купи куркуму, и мы тебя так вылечим», это будет нарушением нашей политики. Вообще все, что противоречит рекомендациям ВОЗ, будет считаться нарушением».

Она также сказала, что гигант онлайн-видео ориентирован на «сбор достоверной информации», такой как видеоролики из новостных источников. Кроме этого, Войцицки сообщила об «ускорении нашей цифровой жизни», вызванным пандемией.

В последнее время теории заговора, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, приобретают бешеную популярность. К примеру, особое беспокойство вызвала теория, ошибочно связывающая коронавирус с сетями 5G, продвигаемая достаточно популярным в среде конспирологов «теоретиком заговора» Дэвидом Айком (David Icke). В Британии это вызвало всплеск «народных диверсий», когда неизвестные поджигали вышки 5G, причём далеко не все из пострадавших вышек раздавали такого рода сигнал. Полиция ведёт расследование инцидентов.

Четыре инцидента с поджогом вышек сотовой связи противниками внедрения сетей связи пятого поколения 5G произошло в Нидерландах. На месте одной из атак вандалы оставили надписи, призывающие отказаться от связи 5G. Ранее в Нидерландах против внедрения мобильной связи нового поколения выступал целый ряд групп. Некоторые противники связи 5G считают, что она наносит вред здоровью, другие утверждают, что эта технология может нарушить неприкосновенность частной жизни.

Тем не менее, многие пользователи отнеслись к инициативе YouTube как к одному из проявлений цензуры. Ранее сервис объявил о намерении демонетизировать видео про коронавирус, фактически запретив рекламу перед такими роликами в рамках осуществления плитики, связанного с рекламой «чувствительного контента». Однако вскоре было принято решение о том, что эта мера наносит значительный вред создателям контента.

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