Для удалённого обучения государство планирует использовать «ВКонтакте»

«ВКонтакте» станет одним из партнеров проекта Минпросвещения и Минкомсвязи «Цифровая образовательная среда», пишет «Коммерсантъ». В соцсети появится сегмент «ВКонтакте-Образование» с «верифицированным контентом» в виде лекций, видеоуроков и учебников, одобренных Минпросвещения. Платформа будет интегрирована с сервисами «ВКонтакте» — чатами, сообществами, мини-приложениями.

В Минпросвещения новый проект назвали «отечественным аналогом Zoom» для школ, «но только защищенным и устойчивым к хакерским атакам». Он будет использоваться не только в нештатных ситуациях, но и во время обычного образовательного процесса. Предполагается, что платформа также будет поддерживать технологии дистанционного образования.

Из-за пандемии COVID-19 многие российские школы перешли на дистанционное обучение. Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания, другие ведут уроки онлайн.

Массовый переход на удалённую работу из-за пандемии превратил сервис видеоконференций Zoom в один из основных рабочих инструментов, писала ранее «Роскомсвобода». Приложение получило взрывной рост популярности — в марте текущего года количество ежедневных пользователей превысило 200 млн человек. Однако в марте же специалисты по безопасности нашли в приложении несколько ошибок. Так, Zoom отправлял данные в Facebook, видеозвонки не защищались сквозным шифрованием, в приложениях Zoom для Windows и Mac OS нашли несколько «дыр», которые ставят под угрозу личные данные и файлы на компьютерах пользователей, и др.

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