Краснодарец оштрафован за размещённую в Instagram карикатуру Сергея Ёлкина

Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал Илью Юркова на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти — соответствующее постановление «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда. Причиной стала карикатура с Владимиром Путиным, которую Юрков разместил в Instagram.

Протокол на краснодарца составил участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лабинскому району.

Автором карикатуры является известный художник Сергей Елкин. На картинке изображен Владимир Путин, отбирающий аппарат ИВЛ у больного и перемещающий его в коробку с надписью «Помощь другу Дональду».

В постановлении говорится, что Юрков 1 апреля опубликовал на своей странице карикатуру с хештегами #Путинвор, #Путинболтун, #ЕдинаяРоссиясдохла, #коронавирус, и таким образом «разместил сведения, порочащие честь и достоинство президента РФ Путина В. В».

Вину Юрков не признал, пояснив, что рисунок не может оскорблять органы госвласти, и давать дальнейшие показания отказался, сославшись на 51 статью Конституции. Суд к доводам краснодарца не прислушался и вынес обвинительное постановление.

Сергей Елкин прокомментировал «МБХ медиа» штраф из-за его карикатуры:

«Мне грустно от такого произвола властей. Карикатуры по своему предназначению могут и оскорбить, а публичный политик должен и обязан это терпеть. Такова мировая практика карикатуры в СМИ».

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Карикатура с Путиным появилась после скандала с «гуманитарной помощью», в том числе аппаратами ИВЛ, которую российские власти несколько недель назад отправили в США. В Кремле утверждали, что сделали это бесплатно, но позже выяснилось, что за половину груза со средствами защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких США все-таки заплатили. Сразу после отправки груза эпидемия коронавируса началась и в России тоже.

Российские власти уже имеют опыт борьбы с карикатурами. Так, в январе 2016 года решением Октябрьского районного суда г.Новосибирска была признана экстремистской картина художника Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин) «Шестая часть сушы», более известная как «Великая прекрасная Россия». Позже, после возбуждения нескольких абсурдных дел против перепостивших картинку пользователей, на этот случай обратили внимание правозащитники, и власти приняли решение вынести её из этого списка.

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