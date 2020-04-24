ФАС предлагает открыть данные агрегаторов такси для властей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает дать доступ к данным агрегаторов такси надзорным органам и гражданским участникам перевозок, чтобы повысить безопасность поездок и способствовать расширению цифровизации, заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Он отметил, что доступ к данным агрегаторов даст надзорным органам возможность контролировать исполнение перевозчиками своих обязанностей:

«Как инструмент, который даст как возможность исполнения участниками своих обязанностей, так и возможность надлежащего контроля, следует рассмотреть вопрос доступа к данным соответствующих информационных систем. Обращаться к ним должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности».

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Чиновник добавил, что доступ к информации должны получить региональные органы власти, работающие в сфере транспорта и информационных технологий.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что пока в компании ожидают от регулятора уточнений. Представитель «Ситимобил» отметил, что исходя из текущей формулировки сервис не может поддержать предложение ФАС, так как это создаст риски для конкуренции на рынке и негативно скажется на защите персональных данных граждан.

«Уверены, что цифровизация таксомоторных перевозок необходима и позитивно скажется на прозрачности и безопасности этого бизнеса. Необходимо подчеркнуть, что важен двусторонний процесс обмена данными: мы готовы рассмотреть возможность передачи деперсонализированных данных госорганам, но считаем ключевым дать доступ коммерческим компаниям к базам данных госорганов в машиночитаемом формате. Именно такой подход обеспечит качественный рост уровня безопасности в таксомоторных перевозках», — пояснил представитель «Ситимобил».

Представитель Gett воздержался от комментариев.

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