Facebook обвинил NSO Group в использовании американских серверов для взлома аккаунтов WhatsApp

В судебном процессе между Facebook и израильским производителем шпионских программ NSO Group, начавшемся в октябре 2019 года, появились новые подробности. Как сообщается в судебных документах, компания Facebook провела связь между одним из IP-адресов и 720 случаями атак на пользователей WhatsApp весной 2019 года, в ходе которых эксплуатировалась уязвимость нулевого дня в функции WhatsApp VoIP.

Представители Facebook, настаивающие на вмешательстве NSO Group в работу WhatsApp и получении ею незаконного доступа к учетным записям около 1400 пользователей популярного мессенджера, представили подробные доказательства того, что израильская компания ведет деятельность в США.

Руководство NSO Group до этого утверждало о своей полной невиновности, утверждая, что компания не ведет какой-либо деятельности в Соединенных Штатах Америки. Представители Facebook говорят, что раскрытая ими информация указывает на то, что израильская компания причастна к массивной атаке на инфраструктуру в США. Среди прочего, свыше 700 раз при атаках были использованы сервера QuadraNet, а также сервера Amazon Web Services. Использовались IP-адреса 104.223.76.220. 5 и 54.93.81.200.

По слова адвокатов, у NSO был контракт с QuadraNet Enterprises, позволявший использовать сервер для осуществления атак с использованием вредоносного ПО Pegasus. Кроме того, в судебном документе были перечислены «поддомены, которые, как утверждается, были размещены на серверах Amazon с указанием даты атак».

Судебный процесс между Facebook и NSO начался еще в октябре 2019 года. Принадлежащая Facebook компания WhatsApp подала в суд на израильскую компанию, которая предположительно помогла правительственным спецслужбам взломать телефоны порядка 1,4 тыс. пользователей по всему миру, в том числе дипломатов, оппозиционеров, журналистов и высокопоставленных должностных лиц.

Правозащитники неоднократно заявляли, что NSO Group продает свое шпионское оборудование правительствам, которые впоследствии применяют технологии для незаконной слежки за журналистами, активистами, оппозиционерами и «неблагонадёжными» гражданами.

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