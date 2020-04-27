Три шага против использования пандемии как повода для слежки

Происходящие в мире события, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, заставляют Совет Европы (СЕ) снова обращать внимание на перегибы, связанные с принимаемыми правительствами мерами против распространения инфекции. Так, в интервью «Ъ» комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович отмечает, что власти России используют уличные камеры с функцией распознавания лиц для обеспечения соблюдения мер по карантину», но нет никаких гарантий того, что такие технологии позднее не будут использоваться «в более широком ключе и с совсем иными целями».
«Обеспечение здоровья населения не должно стать карт-бланшем для слежки за частной жизнью» https://t.co/01cLqgKltN
— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) April 27, 2020
По словам комиссара, из-за крайней опасности вспыхнувшей во всём мире пандемии легко понять, почему правительства были вынуждены принимать чрезвычайные меры, такие как ограничения в передвижении и предписания по соблюдению карантина. Эти меры в настоящее время дают обнадеживающие результаты. Некоторые страны уже начали ослаблять ограничения, поэтому крайне важно гарантировать, чтобы после окончания чрезвычайной ситуации принимаемые меры не оставались в силе.
Многие европейские страны используют цифровые устройства, чтобы исполнять на практике решения по карантину, отслеживать распространение инфекции, а также информировать людей о возможном риске после контактов с инфицированными людьми. Цель использования таких технологий — эффективнее сдерживать распространение COVID-19, тем самым уменьшая нагрузку на систему здравоохранения и позволяя возобновить предоставление клинических услуг, в том числе операций, которые были приостановлены из-за пандемии. Поэтому возможности цифровых инструментов следует досконально изучить.
«Вместе с тем императив обеспечения здоровья населения не должен стать карт-бланшем для слежки за частной жизнью людей», — подчёркивает Миятович.
В демократической стране не нужно жертвовать частной жизнью, чтобы защитить здоровье населения, считает комиссар СЕ по правам человека.
Напротив, здоровье и защита персональных данных — неотъемлемые части достойной и безопасной жизни. Правительства могут и должны найти правильный баланс между этими двумя неотложными требованиями и обеспечить, чтобы технологии работали во благо, а не против прав человека, демократии и верховенства права.
Для этого Дуня Миятович советует правительствам предпринять ряд следующих шагов:
«Кризис общественного здравоохранения — это реальная угроза, требующая эффективного реагирования. Однако меры наблюдения и слежки, которые обходят требования соблюдения прав человека и верховенства закона, не являются демократическим решением», — считает госпожа Миятович.
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