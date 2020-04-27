Три шага против использования пандемии как повода для слежки

Происходящие в мире события, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, заставляют Совет Европы (СЕ) снова обращать внимание на перегибы, связанные с принимаемыми правительствами мерами против распространения инфекции. Так, в интервью «Ъ» комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович отмечает, что власти России используют уличные камеры с функцией распознавания лиц для обеспечения соблюдения мер по карантину», но нет никаких гарантий того, что такие технологии позднее не будут использоваться «в более широком ключе и с совсем иными целями».

«Обеспечение здоровья населения не должно стать карт-бланшем для слежки за частной жизнью» https://t.co/01cLqgKltN — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) April 27, 2020

По словам комиссара, из-за крайней опасности вспыхнувшей во всём мире пандемии легко понять, почему правительства были вынуждены принимать чрезвычайные меры, такие как ограничения в передвижении и предписания по соблюдению карантина. Эти меры в настоящее время дают обнадеживающие результаты. Некоторые страны уже начали ослаблять ограничения, поэтому крайне важно гарантировать, чтобы после окончания чрезвычайной ситуации принимаемые меры не оставались в силе.

Многие европейские страны используют цифровые устройства, чтобы исполнять на практике решения по карантину, отслеживать распространение инфекции, а также информировать людей о возможном риске после контактов с инфицированными людьми. Цель использования таких технологий — эффективнее сдерживать распространение COVID-19, тем самым уменьшая нагрузку на систему здравоохранения и позволяя возобновить предоставление клинических услуг, в том числе операций, которые были приостановлены из-за пандемии. Поэтому возможности цифровых инструментов следует досконально изучить.

«Вместе с тем императив обеспечения здоровья населения не должен стать карт-бланшем для слежки за частной жизнью людей», — подчёркивает Миятович.

В демократической стране не нужно жертвовать частной жизнью, чтобы защитить здоровье населения, считает комиссар СЕ по правам человека.

Напротив, здоровье и защита персональных данных — неотъемлемые части достойной и безопасной жизни. Правительства могут и должны найти правильный баланс между этими двумя неотложными требованиями и обеспечить, чтобы технологии работали во благо, а не против прав человека, демократии и верховенства права.

Для этого Дуня Миятович советует правительствам предпринять ряд следующих шагов:

Во-первых , власти государств должны удостовериться, что цифровые устройства разрабатываются и используются в соответствии с нормами конфиденциальности и недискриминации. Такие устройства должны быть анонимными, зашифрованными, децентрализованными, работать с открытым исходным кодом и быть доступными как можно большему числу людей, тем самым преодолевая цифровое разделение, которое все еще присутствует в Европе. Их использование должно быть добровольным, основанным на информированном согласии, ограниченным целями охраны здоровья, содержать четкие временные рамки и быть полностью подотчетным. Пользователи должны иметь возможность в любой момент отказаться от их использования и удалить все свои персональные данные. Также они должны иметь возможность оспаривать вмешательство в их частную сферу с помощью независимых и эффективных средств правовой защиты.

, власти государств должны удостовериться, что цифровые устройства разрабатываются и используются в соответствии с нормами конфиденциальности и недискриминации. Такие устройства должны быть анонимными, зашифрованными, децентрализованными, работать с открытым исходным кодом и быть доступными как можно большему числу людей, тем самым преодолевая цифровое разделение, которое все еще присутствует в Европе. Их использование должно быть добровольным, основанным на информированном согласии, ограниченным целями охраны здоровья, содержать четкие временные рамки и быть полностью подотчетным. Пользователи должны иметь возможность в любой момент отказаться от их использования и удалить все свои персональные данные. Также они должны иметь возможность оспаривать вмешательство в их частную сферу с помощью независимых и эффективных средств правовой защиты. Во-вторых, законы, позволяющие государствам собирать, использовать и хранить персональные данные, должны строго соответствовать праву на неприкосновенность частной жизни, защищенному как национальными конституционными положениями, так и прецедентным правом Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза.

законы, позволяющие государствам собирать, использовать и хранить персональные данные, должны строго соответствовать праву на неприкосновенность частной жизни, защищенному как национальными конституционными положениями, так и прецедентным правом Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза. В-третьих, действия, предпринимаемые органами государственной власти, должны подлежать независимому надзору. Во времена, когда опасения за наше здоровье могут по понятным причинам способствовать все большему принятию людьми различного рода интрузивных мер, роль осуществления постоянного надзора со стороны независимых и компетентных органов, способных действовать вне режима чрезвычайных обстоятельств, становится еще более важной. Такой надзор может включать в себя судебный контроль и подотчетность, а также мониторинг со стороны парламента и национальных правозащитных учреждений. Как минимум независимые органы по защите персональных данных должны тестировать и одобрять внедрение технологических устройств, прежде чем они будут использоваться органами государственной власти и их партнерами.

«Кризис общественного здравоохранения — это реальная угроза, требующая эффективного реагирования. Однако меры наблюдения и слежки, которые обходят требования соблюдения прав человека и верховенства закона, не являются демократическим решением», — считает госпожа Миятович.

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