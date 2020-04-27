Нежелательная «Гармония»

В реестр запрещённых сайтов продолжают попадать сайты заграничных неправительственных организаций, занимающихся уже не только политической деятельностью, но также образовательной и общегуманистической. На этот раз под запрет попали интернет-ресурсы американской неправительственной организации Project Harmony Inc. (PH International), которая несколькими днями ранее была признана Генеральной прокуратурой России «нежелательной», после чего внесена в соответствующий список Минюста:

reestr.rublacklist.net/record/2247886/

reestr.rublacklist.net/record/2247887/

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте надзорного ведомства.

PH International была основана в 1985 году с заявленной миссией «культурного и образовательного обмена с СССР». После 1991 года организация продолжила свою деятельность на постсоветском пространстве, решая задачи культурного обмена и общения. У нее есть офисы в США, Армении, Азербайджане, Грузии, России и Украине.

Проект «Гармония», сайт которого заблокировала Генпрокуратура ввиду его опасности для основ конституционного строя, занимается борьбой с жестоким обращением с детьми. «Давайте остановим жестокость в отношении детей вместе, — говорится в разделе «Наша миссия» на портале «Гармонии». — Жестокость, проявляемая в обращении с детьми, это факт дискриминации, затрагивающий тысячи жизней каждый год».

Проект направлен на то, чтоб дети не становились жертвами, поэтому инициаторы «Гармонии» объединили несколько профильных агентств, работающих в системах защиты детей, для координации действий, что должно позволить наиболее эффективно решать эту проблему. «Гармония» работает на территории США, поэтому не совсем понятно, как она способна расшатать российские государственные устои. Проект предоставляет услуги по медицинскому и судебно-медицинскому обследованию, собеседованию со специалистами, а также адвокатские услуги, «чтоб каждый ребенок и семья получали максимальную отдачу от тех, кто реагирует на жестокое обращение с детьми».

Не менее интересна судьба самой Project Harmony. Властями была установлена связь этой организации с Центром развития социальных инициатив «Проектория», который получал от неё финансирование. Недавно Центр был признан «иностранным агентом», после чего был вынужден заявить о своей ликвидации. Ранее «Проектория» осуществляла на территории РФ следующие проекты:

Проведение проектов в сфере изучения английского языка и культуры;

Изучение программирования, повышение интереса к сфере высоких технологий и мотивации учащихся к приобретению технических знаний и навыков;

Являлась суб-подрядчиком в проекте Майкрософт: «ИТ для Молодежи».

Примечательно, что в рамках последнего проекта Центром была проведена «организация участия слушателей в Седьмой международной конференции в Инновационном центре «Сколково»».

Возможно, услугами этого НКО пользовался Американский Центр в Москве, поскольку в «Политике обработки персональных данных» была указана «Проектория», но недавно эту информацию удалили с сайта, и она осталась только в кэше Google и в архиве Wayback Machine.

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