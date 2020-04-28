Водителей без цифрового пропуска начали штрафовать в Москве с помощью видеокамер

Москвич получил штраф 5 тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска при проезде по столице, который был зафиксирован камерой фотофиксации правонарушений. Об этом сообщил координатор сообщества автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«К нам обратился автовладелец Максим Чирков. Он сообщил, что получил по почте уведомление о штрафе в размере 5 тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска в режиме самоизоляции при передвижении на автомобиле».

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По его словам, постановление выписано Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) по Кодексу об административных правонарушениях Москвы на основании данных комплекса автоматической фотофиксации и пробивается по базе данных mos.ru.

«Есть позиция Верховного суда по поводу незаконности таких штрафов в контексте регионального законодательства, они могут назначаться только по федеральному закону», — заявил Шкуматов.

Позже в группе «Синие ведёрки» в Facebook было выложено фото такого постановления, а также утверждается, что это не единственный случай — «уже есть парочка других».

Друзья, раз тут пошла такая война у нас между верящими и не верящими в штраф за отсутствие пропуска. Вот, постановление… Опубликовано Julia Kablinova Вторник, 28 апреля 2020 г.

«Возникают вопросы с законностью действий МАДИ, поскольку персональные данные водителя были переданы им для выявления нарушений в области правил дорожного движения, — заявил Шкуматов. — А МАДИ использует эти данные, чтобы штрафовать за нарушение в области санитарно-эпидемиологического надзора».

Он добавил, что автовладелец намерен в суде добиваться отмены взыскания. В той же группе участники выложили «инструкцию по обжалованию штрафов с камер за отсутствие QR-кода», предупредив — жаловаться необходимо сразу в суд, и «шансы на отмену штрафа 100%».

Между тем, Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов, сообщают «Ведомости».

Такое решение объявила судья Наталья Севастьянова, которая рассматривает иски москвичей, оспаривающих законность указов мэра Москвы о введении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. В одно дело объединили пять уже поданных административных исков к Собянинну, кроме того, уже в процессе судья объявила о том, что присоединиться к иску хотят еще 12 человек.

О принятии мер предварительной защиты ходатайствовали инициаторы коллективного иска к мэру Москвы, поданного от имени муниципального депутата Дениса Шендеровича. Эти меры вызвали сразу после введения скопление людей на входах в метро, с чем пришлось столкнуться и заявителям. Это грубейшее нарушение права заявителей на здоровье, что доказывает – такие меры несут повышенную общественную опасность, заявила представитель Шендеровича Юлия Сычева.

Как объяснила судья, принятие мер предварительной защиты по административному иску возможно только в случае существования явной опасности нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или в случае, если защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер. Однако истцам не удалось предоставить суду явные доказательства существование такой угрозы, решила судья. Все доводы сводятся к оспариванию нормативного правового акта по существу.

Хронику суда Денис Шендерович ведёт на своей странице в Facebook и в Telegram:

Мосгорсуд часть 2. По искам к Собянину на цифровые пропуска и ограничение прав. Опубликовано Денисом Шендеровичем Вторник, 28 апреля 2020 г.

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