В Госдуме планируют вдвое увеличить штраф за оскорбления в интернете

Депутаты Госдумы сообщили СМИ о введении штрафов для чиновников за оскорбления. Автором законопроекта выступает председатель парламентского комитета по информационной политике и связи Александр Хинштейн.

На самом же деле народные избранники, подавая таким образом информацию в СМИ, просто сместили акценты, видимо, чтоб немного смягчить впечатление от очередной репрессивной меры, которая коснётся всех граждан.

Как оказалось, Хинштейн предложил в целом увеличить штрафы за оскорбления, а также приравнять оскорбления в интернете к публичным. Оскорблением предлагается считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Какая интересная трактовка нашей инициативы о введении административной ответственности за «хамство чиновников». https://t.co/yNDrJ6yWhz — Александр Хинштейн (@Khinshtein) April 29, 2020

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Согласно инициативе, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным. «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей», — гласит предлагаемая редакция части 2 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»). При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сейчас обычное оскорбление влечет штраф для граждан в размере 1-3 тыс. рублей, для юридических лиц — 50-100 тыс. рублей. Однако тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тыс. рублей для юрлиц.

Также законопроектом вводятся новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. При первом нарушении размер штрафа для чиновника составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию. Ее срок составит до года при первом нарушении, до двух лет — при повторном.

Как поясняет автор законопроекта, сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. «Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует, — отметил он. — Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность».

Текст законопроекта пока не внесли на рассмотрение Госдумы. Депутаты ожидают официальный отзыв правительства.

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