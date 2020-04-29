СК проверит публикации о бельгийском виде на жительство Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по жалобе сенатора Совета Федерации Елены Мизулиной на публикации о наличии вида на жительства в Бельгии, сообщает ТАСС. Речь идет о телеграм-канале «Небожена» и СМИ, которое сделало аналогичный материал. Мизулина подчеркнула, что воспринимает распространение этой «лживой» информации как попытку дискредитировать не только ее лично, но и весь российский парламент. Сенатор заявила, что у «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах».

29 апреля издание Baza сообщило, что Мизулина подала заявление о клевете на авторов анонимного телеграм-канала «Небожена» и «Экспресс-газету».

В январе 2020 года канал «Небожена» опубликовал список российских чиновников, якобы имеющих второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Среди них Мизулина упоминалась как обладательница вида на жительство Бельгии.

В СК материалы дела поступили из ГУ МВД России по г. Москве, которое в ходе проверки установило признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. В ГУ МВД дело ранее попало из Генпрокуратуры, куда Мизулина, по ее словам, изначально обратилась с жалобой на распространение недостоверной информации о ней.

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