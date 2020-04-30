Полицейские вменяют пропаганду наркотиков стороннику Навального

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Архангельской области возбудило в отношении координатора штаба Алексея Навального Андрея Боровикова административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Об этом «7×7» сообщил он сам.

Андрей Боровиков якобы опубликовал во "ВКонтакте" материалы, формирующие "позитивное отношение подростков к наркотикам"https://t.co/lAs3xicgo1 — Север.Реалии (@severrealii) April 30, 2020

В протоколе говорится, что на своей странице в соцсети Боровиков выложил фотографии и видео с изображением листьев и кустов конопли, что якобы «формирует у подростков положительное отношение к наркотикам». По словам Боровикова, он не знает, за какие конкретно записи на него завели дело.

Он сказал, что если у него были ролики с упоминанием наркотиков, то только юмористического содержания. Последний такой ролик он выкладывал в 2015 году. Отмечается, что Боровикову в случае признания его виновным грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

По мнению активиста, это очередная попытка запугать и дискредитировать его со стороны полиции. В конце сентября 2019 года Боровикова приговорили к 400 часам обязательных работ. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций.

Андрей Боровиков был одним из организаторов антимусорного митинга в центре Архангельска. Боровикова задержали и отправили в СИЗО, обвинив его по так называемой «дадинской» статье, которая предполагает уголовное наказание за повторное нарушение правил митингов. Позднее меру пресечения ему смягчили, запретив появляться на Шиесе.

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