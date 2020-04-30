Верховный суд призвал наказывать за коронафейки только если человек знал о ложной информации

За фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. Речь идет о двух статья УК — 207.1 и 207.2 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

«Под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему», — отмечается в обзоре.

При этом для квалификации преступления заведомо ложная информация должна распространяться под видом достоверной. В этой связи, считает ВС, судам надлежит обращать внимание на формы и способы ее изложения: ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей, либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям.

«Вопрос о наличии признака публичности распространения информации должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств. При этом следует учитывать, что публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов», — отметили в Верховном суде.

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