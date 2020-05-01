Access Now: доступ к интернету должен быть у всех в мире

Специализирующаяся на цифровых правах организация Access Now выпускает «Расширение возможностей подключения для борьбы с COVID-19: рекомендации для правительств и телекоммуникационных компаний», что призвано помочь людям не потерять свои связи и улучшить подключение к интернету на основе опыта пользователей, подвергающихся риску по всему миру.

Телекоммуникационным компаниям Access Now рекомендует облегчить финансовое бремя клиентов и обеспечить доступ к свободному и открытому интернету, следуя принципам сетевой нейтральности. Правительствам — ни при каких обстоятельствах не отключать интернет и облегчить к нему доступ для всех людей, особенно тем, у кого низкий уровень дохода.

В докладе представлены тематические исследования со всего мира — от Пакистана до Уганды, от Канады до Аргентины. Они освещают как полезные, так и негативные ответные меры государств и IT-индустрии на пандемию COVID-19, связанные с интернетом.

«Пандемия COVID-19 привлекла внимание к давно существующему неравенству в подключении по всему миру и ущербу, который она причиняет, особенно людям, подвергающимся риску», — сказал Эрик Нулл, специалист по глобальному сетевому нейтралитету в Access Now. По его словам, те, у кого есть связь, могут оставаться дома, в то время как те, кто этого не делает, вынуждены выходить и рисковать своей и чужой жизнью, чтобы удовлетворить основные потребности. Рекомендации компании направлены на стимулирование быстрого и энергичного реагирования, необходимого для спасения человеческих жизней.

«Правительства должны снять все ограничения, которые не позволяют людям немедленно подключиться к интернету», — сказал Берхан Тайе, ведущий специалист по глобальному отключению интернета в Access Now. Он подкрепил свои слова примером поведения правительств некоторых стран. В Уганде, например, граждан облагают налогом в размере 0,05 долл. за каждый день использования социальных сетей. А Индия, Бангладеш и Мьянма отказывают наиболее уязвимым людям в доступе к интернету и ограничивают их способность защитить себя и своих близких от COVID-19.

.

.

.