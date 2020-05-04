РосКомСвобода запускает Pandemic Hackathon для помощи здравоохранению и гражданскому обществу

РосКомСвобода организует Pandemic Hackathon, чтобы дать молодым инноваторам и специалистам возможность презентовать актуальный продукт, помогающий людям реализовывать свои права и интересы, сохранить на максимально возможном уровне здоровье, интеллектуальные и физические ресурсы, средства к существованию, защищенность, тайну частной жизни и чувство собственного достоинства.

Также нам интересны проекты, которые моделируют будущее и уже сейчас отвечают на вызовы, ожидающие нас после того, как пандемия закончится и ограничения будут сняты. Уже сегодня понятно, что влияние сложившейся экстремальной ситуации на общество и бизнес не закончится после карантина. Активированы процессы, которые стремительно ведут к новому мироустройству — с другим пониманием технологий, с новой философией ценности человеческой жизни.

Призовой фонд конкурса — 1 500 000 рублей.

В 2020 году мир потрясло событие, масштабы и последствия которого нам сейчас еще невозможно полностью осознать. Коронавирус Covid-19 пробрался во все уголки планеты, а пандемия, объявленная по итогу его распространения, влияет на жизнь абсолютно каждого человека на Земле. Пути решения возникшей проблемы предлагаются разные, и многие из них вызывают вопросы, особенно когда это касается личной безопасности.

Мы предлагаем вместе найти наиболее оптимальные и устраивающие всех нас решения, которые помогут людям пережить сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями и сохранить на максимально возможном уровне здоровье, интеллектуальные и физические ресурсы, средства к существованию, защищённость и чувство собственного достоинства. Поэтому мы хотим дать возможность молодым инноваторам и специалистам из разных областей предложить свои проекты, которые помогут преодолеть «коронакризис».

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Сегодня мы ищем такие идеи по сохранению и защите своих прав, чтобы на них можно было опереться завтра в условиях поменявшегося мира.

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Новые проекты должны отвечать чрезвычайным потребностям сегодняшнего дня и строиться на важнейших принципах цифрового гражданства:

защите персональных данных,

безопасности и открытости информации,

соблюдении прав, свобод и интересов граждан,

учёте мнения всех заинтересованных сторон,

взаимном доверии.

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Участники хакатона могут предлагать цифровые и технологические решения, а также проекты эдвокаси-, медиа- или образовательной кампании, бизнес-идеи по следующим направлениям:

Помощь здравоохранению. Рассматривается решение проблем, стоящих перед сотрудниками здравоохранения в период пандемии и высокой нагрузки на систему; новые подходы к взаимодействию «врач-пациент»; защита цифровых прав граждан в области медицины и охраны здоровья человека; проекты, помогающие раскрывать данные и предоставлять обществу наиболее объективную и полную информацию по Covid-19 с особым вниманием к сохранению медицинской тайны и приватности.

Гражданская взаимопомощь. Проекты, помогающие гражданам объединяться для решения насущных вопросов, жизненно важных проблем; сервисы по организации взаимопомощи, поддержки тех, кто попал в беду и т.д.; решения, обеспечивающие личную безопасность и оперативную связь с экстренными службами в критических ситуациях и пр.; мониторинг случаев нарушения прав граждан в ситуации введения особых режимов; решения, помогающие гражданам сохранять свои персональные данные, контролировать их обработку, выявлять случаи неправомерного использования; решения поддерживающие доступ к информации и обмен открытыми знаниями; системы борьбы с фейк-ньюс.

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Все проекты, подаваемые на конкурс, должны быть зарегистрированы по специальной форме.

Каждый из представленных проектов будет внимательно рассмотрен и отобран конкурсной комиссией. После отбора с финалистами работают менторы, высококлассные специалисты в своих областях.

Далее доработанные проекты выносятся на суд жюри, куда войдут медики, кризисные управляющие, специалисты по открытым данным и прайваси, юристы и общественные деятели.

Победителей может быть как один, так и несколько — в зависимости от решения жюри. Призовой фонд отдается победителю конкурса в качестве целевого гранта на реализацию и развитие проекта.

Конкурс проходит в рамках концепции «Цифровое гражданство» и ставит своей целью не только создание условий для креативных граждан заявить о себе и предложить нужные обществу проекты, но и дать новый импульс для дискуссии о феномене цифрового гражданства в России и в мире, а также о перспективах его развития во время и после завершения мирового кризиса. Мы проводим конкурс при поддержке The SecDev Foundation, Теплицы социальных технологий, Центра цифровых прав, АНО «Информационная Культура». Список партнёров открыт и мы готовы к сотрудничеству.

Мы ожидаем, что новый конкурс не только предоставит участникам возможность презентовать актуальный продукт, помогающий гражданам реализовывать свои права и интересы в цифровой реальности в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации, но и даст новый импульс для дискуссии о феномене «цифрового гражданства» в России и в мире, а также о перспективах его развития во время и после завершения мирового кризиса.

Проактивность граждан, их созидательная энергия, направленная на поиск решений выхода из кризиса, стремление к взаимопомощи и поддержке, солидарность и ответственность могут стать решающей силой, которая поможет обществу во время и после пандемии коронавируса. Объединив усилия, человечество сможет победить и выстроить в новых условиях цифровое гражданство.

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