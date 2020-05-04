Access Now: меры борьбы с COVID-19 заставляют спросить #WhyID?

Перекрытие доступа к основным ресурсам

COVID-19 усилил существующее неравенство в сообществах, пишет международная организация по защите пав человека в цифровой среде Access Now. Многие люди, которые сильнее всего нуждаются в помощи (малообеспеченные семьи, беженцы), сталкиваются с еще большими препятствиями, когда получение этой помощи зависит от наличия конкретного цифрового удостоверения личности.

Например, в Венесуэле правительство Мадуро сделало наличие «карты Отечества» обязательным условием для получения государственных пособий. Эта карта собирает всё, от истории болезни и документов на собственность до политической принадлежности и истории голосования. Многие выражали озабоченность работой этой системы и тем, что ее используют для распределения ресурсов людям, которые демонстрирует лояльность режиму Мадуро.

Любая национальная система цифровой идентификации должна быть одновременно справедливой и доступной, никого не лишающей помощи ни преднамеренно, ни в результате обременительных правил.

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Нарушение базового права на неприкосновенность частной жизни

Недавно премьер-министр Ямайки призвал правительство продвигать реализацию спорной программы цифровой идентификации в ответ на COVID-19, говоря, что «мы не можем тратить кризис впустую». Но только в прошлом году Верховный суд Ямайки отменил закон о новом удостоверении личности, решив, что объем собираемых данных, включая биометрические, нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

Защита права на неприкосновенность частной жизни – существенный компонент любого ответа на COVID-19, и правительствам не следует использовать кризис для ускоренного внедрения программ цифровой идентификации, особенно если речь идет о биометрических данных и другой очень чувствительной личной информации.

Также произошло много случаев утечек и нарушений по всему миру. К примеру, в Гондурасе личная информация лиц, инфицированных вирусом, была раскрыта из-за неумелого управления правительства внутренним отчетом. Риск такого рода возрастает при централизованной системе цифровой идентификации.

Кризис не следует использовать для создания долгосрочных режимов наблюдения, а экосистемы цифровой идентификации должны быть разработаны таким образом, чтобы не расширять границы того, какие данные собираются и как используются. Подобная практика ведет к созданию гигантских, но хрупких систем с неадекватной защитой прав человека.

Системы цифровой идентификации ни в коем случае не следует рассматривать как панацею при решении сложных вопросов. Проблемы, с которыми мы все сталкиваемся в рамках борьбы с COVID-19, делают это еще более очевидным. Крайне важно, чтобы правительства, финансирующие организации и другие заинтересованные стороны сначала задали вопрос #WhyID, внимательно изучив, будет ли этот инструмент отвечать потребностям тех, кто наиболее подвержен риску. И если да, надо выстраивать системы на на прочном фундаменте защиты прав человека.

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Напоминаем, «Роскомсвобода» совместно с белорусской правозащитной организацией Human Constanta запустила интерактивную карту Pandemic Big Brother, на которой отображаются страны и случаи нарушения цифровых прав граждан в них – введение слежки, цензуры, контроля за коммуникациями и т.д. Мы настаиваем на недопустимости ограничений (в критических ситуациях) тех или иных прав граждан при отсутствии чёткого регламента и соответствующего законодательства, а также без обеспечения общественного контроля, прозрачности и безопасности для пользователей. На текущий момент партнёрами проекта стали: Article 19 (Великобритания), «Агора» (Россия), Access Now (США), Internet Freedom (Казахстан), «Гражданские Инициативы Интернет Политики» (Кыргызстан), “інтернет свобода” (Украина), eQualitie (Канада).

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