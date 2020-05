Домен .ORG останется под общественным контролем

Некоммерческая организация ICANN, регулирующая вопросы доменных имен, заблокировала сделку по продаже доменной зоны .ORG частной компании Ethos Capital. Об этом говорится в сообщении ICANN:

«Роль ICANN заключается в обеспечении стабильной и безопасной работы систем уникальных идентификаторов Интернета. Мы нацелены на принятие правильного решения, понимая, что от нашего решения зависит очень многое. Мы несем ответственность за оценку всех факторов с точки зрения Устава и политик ICANN, в том числе с учетом интересов общественности во всем мире. Мы сделали это, стараясь обеспечить максимально возможную прозрачность и приветствуя вклад заинтересованных сторон».

.

Это означает, что владельцем доменной зоны .ORG, состоящей примерно из 10 млн доменных имён, продолжит оставаться некоммерческая организация ISOC.

The .ORG domain will remain under non-profit control, @ICANN announced — a win for the web. Executive Director of @accessnow @solomonbrett explains why this decision matters in an op-ed for @latimes.#TheWebThisWeek https://t.co/rOZTO4lIML — The Web Foundation (@webfoundation) May 1, 2020

ICANN отозвала согласие на продажу домена .org частной компании https://t.co/KDK44I5BPN pic.twitter.com/YS3PANO4Xs — Хабр.Новости (@habra_news) May 1, 2020

О сделке по продаже было объявлено в ноябре 2019 года. Ее стоимость оценивалась в 1,13 миллиарда долларов. Против сделки выступали многие представители интернет-сообщества, а также прокуратура штата Калифорния, где находится ICANN.

Противники сделки опасались, что в случае перехода под контроль частной компании адреса в доменной зоне .ORG будут распределяться непрозрачно и исходя из коммерческих соображений. Домен .ORG первоначально использовался только для размещения сайтов некоммерческих организаций. Сейчас таких ограничений нет.

«Эта сделка подразумевает расширение прав и возможностей частной компании, что может подорвать доступность домена .ORG, обслуживающего некоммерческие организации. Мы призываем ICANN отклонить запрос о передаче прав на домен .ORG. Мы стремимся создать интернет, который будет доступен всем, и обеспокоены тем, что эта сделка ставит прибыль выше общественного интереса», — заявляли в прокуратуре.

Исполнительный директор международной цифровой правозащитной организации Access Now Бретт Соломон (Brett Solomon) называет сорвавшуюся сделку «сомнительной» и считает, что ICANN выбрала правильное решение, поскольку организациям гражданского общества и отдельным гражданам крайне важно играть свою решающую роль в жизни современного общества. По его словам, пандемия коронавируса показала, насколько эффективной может быть работа таких организаций и волонтёров, которые сейчас заполняют пробелы, оставленные правительствами и корпорациями:

«Крупные организации, такие как «Врачи без границ», Международный Красный Крест и Организация Объединенных Наций оказывают непосредственную, прямую поддержку больницам и медицинским работникам. Сопутствующие и низовые организации распределяют еду, предоставляют жилье и дружескую поддержку больным или уязвимым людям. Эти организации различаются по размеру, миссии, эффективности и охвату, но имеют два общих элемента: они работают на благо общества, и их веб-сайты заканчиваются на «точка-орг». Приватизация ресурсов, созданных для общественного блага, имеет плохой послужной список, поэтому можно предположить, что больницы, пенитенциарные системы, учреждения по уходу за престарелыми, почтовые службы будут парализованы приватизационным контролем над доменом .ORG, что повлечёт за собой катастрофические последствия».

.

«Во всем мире люди и организации используют 10,5 миллиона доменов «точка-орг» для размещения своих веб-сайтов, проведения кампаний, обмена образовательным контентом, совместной работы по разработке с открытым исходным кодом и многого другого, — отмечает Соломон. — Мы все знаем, что крайне важно, поддерживать .ORG как пространство, изолированное от интересов частного сектора, и управляемое людьми, которые уделяют приоритетное внимание потребностям гражданского общества, включая некоммерческие группы, благотворительные организации и фонды».

Press Briefing: Hear from civil society on the state of .ORG, why the sale is so dangerous, and what happens next — Access Now https://t.co/E5cqbKRSw9 #savedotorg 12pm ET on Thursday, 30 April — Brett Solomon (@solomonbrett) April 30, 2020

«Ой. Что тут в мире делается! Есть такая доменная зона .ORG. Его администрирует некоммерческая организация Internet Society (ISOC). В ноябре 2019 года ISOC вдруг решила передать зону ORG под управление коммерческой организации. Всё это время мировой сообщество бурлило. И вот ICANN (главные в мире по доменным именам) отозвала согласие на передачу зоны», — пишет в своём Telegram-канале создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин.

«Это большая победа для миллионов некоммерческих организаций, организаций гражданского общества и людей, которые делают .ORG своим домом в Интернете», — считает «Фонд электронных рубежей» (EFF):

«Мы рады, что ICANN выслушала многочисленные просьбы об отмене продажи домена. Предлагаемая сделка была попыткой получить прибыль от тысяч некоммерческих и неправительственных организаций по всему миру. Петиции о прекращении сделки подписали более 64 тыс. человек и около 900 организаций. Решающим фактором стало письмо генерального прокурора Хавьера Бесерры. Хотя нам известно, что ICANN получила ряд обращений, призывающих корпорацию игнорировать письмо Бесерры, ICANN признала, что, поскольку она находится под юрисдикцией Калифорнии, она не может себе позволить игнорировать требование регулятора».

.

Тем не менее, EFF признаёт, что домен .ORG всё же нуждается в управляющей компании.

«Реестру .ORG по-прежнему нужен грамотный руководитель, потому что компания Internet Society ясно дала понять, что не хочет нести за него ответственность. ICANN следует провести открытые торги по выбору нового оператора домена .ORG, который предоставит некоммерческим организациям возможность участвовать в управлении и гарантирует защиту от цензуры и финансовой эксплуатации», — подчёркивает EFF.

«В мире, полном плохих новостей, есть кое-что действительно хорошее, — заявляет Кэролин Такетт, директор по глобальным стратегиям Access Now. — Мы боролись в течение нескольких месяцев, чтобы сохранить «точку-орг» — онлайн-дом гражданского общества — от выкупа частного капитала. Вчера вечером ICANN отклонила передачу, поскольку у Ethos ‘нет значимого плана по защите или обслуживанию сообщества .ORG'».

The battle over the future of .org domain names is over. For now. Icann, the internet's governing body, has rejected a proposal to sell control of the .org registry to a newly formed private equity group for $1.1 billion. https://t.co/Rlv0hSp0Kf — WIRED (@WIRED) May 1, 2020

«Битва за будущее доменных имен .ORG окончена», — пишет Wired.

«Какая необычная новость, — считает Дэвид Сигал, создатель интернет-активистской организации Demand Progress, — ICANN была на грани возможной продажи реестра доменов .ORG частной акционерной компании, которая бы подняла цены и могла бы подорвать экосистему .ORG».

.

.

.