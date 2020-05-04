Более полумиллиона логинов Zoom выставлены на продажу в интернете

Специалисты из компании по кибербезопасности Cyble купили в даркнете базу из 530 тыс. логинов сервиса видеоконференций Zoom. Стоила она чуть больше $6000. Посредником при продаже выступил анонимный русскоязычный Telegram-аккаунт.

For sale to crooks: Zoom logins https://t.co/rERT1XAShu — Dan Stoller (@realdanstoller) May 4, 2020

В Cyble подлинность логинов установили благодаря тому, что некоторые из них принадлежали клиентам компании.

Zoom уже не впервые попадает в столь неприятную ситуацию. Так, сначала независимые специалисты по инфобезопасности обнаружили, что сервис отправлял данные в Facebook, не защищал видеозвонки сквозным шифрованием, затем в его приложениях для Windows и Mac OS нашли несколько «дыр», которые ставят под угрозу личные данные и файлы на компьютерах, и др.

На фоне пандемии сервис стал одним из самых популярных в мире. В марте Zoom получил приток миллионов новых пользователей, использующих его сервис во время пандемии коронавируса. Сервис сообщал о максимальном количестве ежедневных пользователей в 10 млн еще в декабре, но в марте этот показатель резко взмыл до небес — до более чем 200 млн ежедневных участников. Однако в связи с проблемами безопасности некоторые государства и корпорации отказались от использования Zoom.

Сервис обещал провести работу над ошибками, а руководство компании вынуждено было принести извинения пользователям и партнёрам.

В данный момент конкуренты Zoom предлагают альтернативные варианты видеоконференций. Так, в конце апреля о намерении запустить групповые звонки заявил Telegram, затем Facebook пообещал запустить сервис, в котором смогут участвовать до 50 человек без ограничений по времени. Позднее такая функция появится в WhatsApp и Instagram, которыми владеет Facebook.

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