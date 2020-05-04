Росгвардия отследит нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников

Для контроля соблюдения режима самоизоляции в майские праздники жителями Москвы и Подмосковья подразделения Росгвардии используют беспилотники и вертолет, сообщают «Ведомости». Слежка с воздуха, отмечается в пресс-релизе ведомства, будет использоваться для мониторинга ситуации в лесопарковых зонах:

«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами. В случае выявления нарушителей режима самоизоляции, которым он предписан, в их отношении правоохранительными органами составляются протоколы об административном правонарушении. В Центральном округе Росгвардии отмечают, что все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции».

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Сколько именно беспилотников использует Росгвардия – не уточняется.

В Москве и Московской области с конца марта из-за распространения коронавируса действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, на прошлой неделе его продлили до 11 мая, так же как и режим самоизоляции. За нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье предусмотрен штраф до 5000 руб. для физических лиц.

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