Репозиторий Popcorn Time на GitHub заблокирован по требованию правообладателей

GitHub заблокировал репозиторий открытого проекта Popcorn Time после поступления жалобы от Ассоциации кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.), которая представляет интересы крупнейших телевизионных студий США и обладает эксклюзивными правами на показ многих фильмов и телешоу. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

«Этот репозиторий в настоящее время отключен из-за уведомления об удалении DMCA. Мы отключили публичный доступ к хранилищу», — сказано на странице, где ранее размещался контент «Попкорна».

GitHub has removed pages belonging to the popular torrent streaming app Popcorn Time after the Motion Picture Association filed a copyright claim. https://t.co/RfYiu6f4SY

— VICE (@VICE) May 6, 2020