Репозиторий Popcorn Time на GitHub заблокирован по требованию правообладателей

GitHub заблокировал репозиторий открытого проекта Popcorn Time после поступления жалобы от Ассоциации кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.), которая представляет интересы крупнейших телевизионных студий США и обладает эксклюзивными правами на показ многих фильмов и телешоу. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

«Этот репозиторий в настоящее время отключен из-за уведомления об удалении DMCA. Мы отключили публичный доступ к хранилищу», — сказано на странице, где ранее размещался контент «Попкорна».

GitHub has removed pages belonging to the popular torrent streaming app Popcorn Time after the Motion Picture Association filed a copyright claim. https://t.co/RfYiu6f4SY — VICE (@VICE) May 6, 2020

Программа Popcorn Time предоставляет удобный интерфейс для поиска и просмотра видео в потоковом режиме, размещённого в различных BitTorrent-сетях, не дожидаясь его полной загрузки на компьютер (по сути это открытый BitTorrent-клиент со встроенным мультимедийным проигрывателем). Данный проект даже получил характеристику «Netflix для пиратов».

Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать репозитории popcorn-desktop и popcorn-api, мотивируя это тем, что разработка и использование развиваемого в указанных репозиториях ПО приводит к нарушению авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы. Утверждается, что выявленные в репозитории файлы и код специально используются для поиска и получения пиратских копий фильмов и телешоу, что нарушает закон об авторском праве.

В частности, в некоторых файлах, поставляемых в составе проекта (YtsProvider.js, BaseProvider.js,apiModules.js, torrent_collection.js), присутствуют ссылки на пиратские сайты и торрент-трекеры, предоставляющие доступ к нелицензионным копиям фильмов. В проекте также используется предоставляемые подобными сайтами API для предоставления доступа к контрафактному контенту из приложения Popcorn Time.

Первый выпуск клиента состоялся в феврале 2014 года, вызвав интерес со стороны ведущих СМИ (Time, PC Magazine и CBS News), что повлекло за собой давление на разработчиков со стороны правообладателей.

14 марта 2014 года первоначальные разработчики закрыли сайт, а также GitHub репозиторий проекта сообщив на его титульной странице:

«Сегодня Popcorn Time будет отключён. Не потому, что мы устали или у нас кончился энтузиазм, просто мы хотим наслаждаться жизнью дальше и эта тема нас больше не касается. <…> Этот эксперимент поставил нас перед необходимостью вести бесконечные споры о пиратстве и авторском праве, а также создал угрозу юридических преследований и закулисных махинаций, из-за которых мы чувствуем себя в опасности, занимаясь любимым делом. Мы не хотим принимать участие в этой битве».

.

Практически сразу в сети появилось несколько форков оригинального кода и той же функциональностью развиваемых, как сообщается, независимыми анонимными сообществами разработчиков. Правообладатели снова и снова удаляли клиент с различных площадок, и его аккаунты даже были заблокированы в социальных сетях, но всё равно проект (или его подражания) появлялся в Сети. Последнее такое триумфальное возвращение произошло в конце апреля текущего года:

Природа очистилась настолько, что вновь заработал "пиратский Нетфликс" Popcorn Timehttps://t.co/1ni8dxfWsa — Зануда (@MeZanuda) April 28, 2020

Примечательно, что ранее многим пользователям Popcorn Time из Германии были предъявлены иски на €815 за нанесение ущерба в результате не только просмотра, но и распространения нелегального контента (привлечены как участники раздач через BitTorrent). Видимо, поэтому на главной странице проекта сказано:

«Скачивание материалов, защищённых авторским правом, может быть незаконно в вашей стране. Используйте на свой страх и риск».

.

В электронной переписке с изданием Motherboard представитель Popcorn Time сообщил, что команда проекта подала встречный иск и заявил, что репозитории будут снова доступны через 10 дней.

.



.

.