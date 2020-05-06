В Московской области оштрафовали уже 300 водителей без цифровых пропусков

С 1 мая Минтранс Московской области возбудил 300 дел в отношении водителей без цифровых пропусков, пишет «Коммерсантъ». Отсутствие пропусков фиксируют 1,2 тысяч стационарных и 200 мобильных камер. Автовладельцам разосланы письма с требованием оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Первым же регионом, подключившим камеры для контроля пропусков в конце апреля, стала Москвы. В первые два дня работы системы (22–24 апреля) выявили более 327 тыс. автомобилей без пропусков, но сколько водителей получили штрафы, неизвестно: столичная мэрия статистику по штрафам не раскрывает.

В соцсетях водители пишут, что получают штрафы и за неправильно указанный госномер в пропуске (например, ошибка в коде региона). Один «нарушитель» рассказал, что получил постановление за машину, которую продал в начале года: новый владелец повёз её регистрировать в ГИБДД на эвакуаторе, камера считала номер.

Применять систему фиксации нарушений ПДД для проверки пропусков незаконно в любом регионе, говорят юристы.

«Упрощенный» порядок привлечения к ответственности — через рассылку постановлений по почте — возможен только в ряде случаев, и контроль пропусков к ним не относится. Минтранс Московской области в официальных сообщениях вместо «постановление» и «штраф» использует термин «уведомление», но это не делает письма более законными.

Другие регионы, где действует пропускная система, автоматический контроль пока не вводят. В Москве штрафы не выносят в большом количестве, надеясь на эффект предупреждения, говорят эксперты. По их словам, сотни тысяч постановлений могут спровоцировать массовое возмущение и без того разъяренных людей и парализовать работу судов в случае многочисленных обжалований.

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