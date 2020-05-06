Видео задержания Иисуса на Патриарших стало поводом для визита полиции к журналистам Baza

Сотрудники управления собственной безопасности управления МВД по Москве опросили двух журналистов Baza из-за публикации видео, где задержанный на Патриарших прудах Иисус Воробьев ругается с полицейскими. Об этом сообщает сама Baza.

По информации издания, мэрия Москвы «по-дружески попросила МВД узнать», откуда появилось видео, снятое в служебном автомобиле.

Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой на Патриарших прудах, задержали двое полицейских. Затолкали в машину, увезли, а собаку бросили.

Никогда не разговаривайте с неизвестными ментами.

Собака – друг человека. Псы режима – наоборот. pic.twitter.com/zUjoQvDgDm — Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 4, 2020

Ранее Baza выложила видео, где мужчина просит позволить ему отвести домой собаку, а потом желает полицейским «сдохнуть вместе со своими детьми, женами, матерями». Видео получило в Сети сильный резонанс, и недавно сотрудников Baza вызвали на добровольный опрос в полицию. Они не явились, поэтому полицейские приехали к ним домой.

«Одного просто не застали, а родственников другого напугали внезапным срочным «добровольным» опросом, — пишет Baza. Издание отмечает, что журналисты все же прошли опрос.

.

.

.