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06.05.2020

Видео задержания Иисуса на Патриарших стало поводом для визита полиции к журналистам Baza

По информации издания, мэрия Москвы «по-дружески попросила МВД узнать», откуда появилось снятое в служебном автомобиле видео, где показано, как москвич Иисус Воробьев просит у полиции перед задержанием отвести собаку домой

zaderzhanie iisusa  

Сотрудники управления собственной безопасности управления МВД по Москве опросили двух журналистов Baza из-за публикации видео, где задержанный на Патриарших прудах Иисус Воробьев ругается с полицейскими. Об этом сообщает сама Baza.

По информации издания, мэрия Москвы «по-дружески попросила МВД узнать», откуда появилось видео, снятое в служебном автомобиле.

Ранее Baza выложила видео, где мужчина просит позволить ему отвести домой собаку, а потом желает полицейским «сдохнуть вместе со своими детьми, женами, матерями». Видео получило в Сети сильный резонанс, и недавно сотрудников Baza вызвали на добровольный опрос в полицию. Они не явились, поэтому полицейские приехали к ним домой.

«Одного просто не застали, а родственников другого напугали внезапным срочным «добровольным» опросом, — пишет Baza. Издание отмечает, что журналисты все же прошли опрос.

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